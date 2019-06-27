YouTube Music теперь может автоматически загружать до 500 композиций для офлайн прослушивания

Музыка YouTube расширяет свою функцию Offline Mixtape с более полной версией, которую теперь называют «умными загрузками». Он позволяет приложению автоматически загрузить до 500 композиций, чтобы предоставить к ним доступ даже при отсутствии подключения к интернету. Для этого алгоритмы анализируют предпочтения пользователя и отмечают треки, которые он отметил лайком или слушает чаще всего. В результате пользователь может получить доступ к музыке, не нуждаясь в подключении к Сети.

Новая функция в YouTube Music может быть полезной для тех пользователей, которые часто перемещаются по территориям с плохим уровнем интернет-покрытия. В таком случае они смогут автоматически загружать большое количество музыки, не тратя на это время. При этом, с большой долей вероятности, эта музыка им будет нравиться.