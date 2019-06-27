YouTube Music теперь может автоматически загружать до 500 композиций для офлайн прослушивания

2019-06-27, Автор - Anna; Продукт - YouTube Music; [81]
Музыка YouTube расширяет свою функцию Offline Mixtape с более полной версией, которую теперь называют «умными загрузками». Он позволяет приложению автоматически загрузить до 500 композиций, чтобы предоставить к ним доступ даже при отсутствии подключения к интернету. Для этого алгоритмы анализируют предпочтения пользователя и отмечают треки, которые он отметил лайком или слушает чаще всего. В результате пользователь может получить доступ к музыке, не нуждаясь в подключении к Сети.

Новая функция в YouTube Music может быть полезной для тех пользователей, которые часто перемещаются по территориям с плохим уровнем интернет-покрытия. В таком случае они смогут автоматически загружать большое количество музыки, не тратя на это время. При этом, с большой долей вероятности, эта музыка им будет нравиться.

Комментарии и отзывы YouTube Music
Самые спортивные умные часы - Polar Igni...
Самые спортивные умные часы - Polar IgniPolar выпустила новые спортивные часы Ignite. Новинка может похвастаться множеством дополнительных функци...
Обзор Trust Trino. Веб-камера с микрофон...
Обзор Trust Trino. Веб-камера с микрофонСогласитесь, с развитием современных технологий мы чаще начали общаться в режиме онлайн через различные м...
Xiaomi выпустила беспроводную ручную эле...
Xiaomi выпустила беспроводную ручную элеБренд MIJIA является подразделением умных домашних продуктов Xiaomi и известен своими минималистичными и ...
Новый облик Realme 3 - Diamond Red...
Новый облик Realme 3 - Diamond RedУ Realme 3, который поставляется в Radiant Blue, Classic Black и Dynamic Black, скоро появится четвертый ...
Обзор телескопа Celestron PowerSeeker 70...
Обзор телескопа Celestron PowerSeeker 70Какие только увлечения мы не находим, чтобы приукрасить свою жизнь и сделать разнообразной. Множество люд...
Флагманская стиральная машина Hoover AX...
Флагманская стиральная машина Hoover AXВ России стиральная машина Hoover AXI будет доступна в третьем квартале 2019 года в двух цветах: белый (H...
Ноутбук GPD P2 Max меньше планшета...
Ноутбук GPD P2 Max меньше планшетаОфициально представлен достаточно компактный ноутбук под названием GPD P2 Max, который оборудован дисплее...
BMW Vision M Next ...
BMW Vision M Next Сиденья внутри салона BMW Vision M Next выполнены из специальной пены, которая подстраивается под тело во...


Обзор Rombica mysound BH-11. Беспроводные наушники с MP3-плееромОбзор Rombica mysound BH-11. Беспроводные наушники с MP3-плеером
Обзор Dunobil Marvic Signature Touch. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с сенсорным управлениемОбзор Dunobil Marvic Signature Touch. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с сенсорным управлением
Обзор Robomow RX12u. Недорогой робот-газонокосилкаОбзор Robomow RX12u. Недорогой робот-газонокосилка
Обзор Razer Hammerhead Duo (RZ12-02790200-R3M1). Внутриканальные наушники с двумя драйверамиОбзор Razer Hammerhead Duo (RZ12-02790200-R3M1). Внутриканальные наушники с двумя драйверами
Обзор умного чайника REDMOND SkyKettle G210S. Лучший электрический чайникОбзор умного чайника REDMOND SkyKettle G210S. Лучший электрический чайник
Предварительный обзор ASUS VP348QG. Крут...
Предварительный обзор ASUS VP348QG. КрутСегодня мы поговорим о достаточно привлекательном мониторе ASUS VP348QG, который выглядит стильно и может...
Обзор Failed State. Шикарная атмосфера...
Обзор Failed State. Шикарная атмосфераДовольно редко на глаза попадаются игры от независимых разработчиков, которые действительно выглядят прив...
Предварительный обзор Chuwi LapBook Plus...
Предварительный обзор Chuwi LapBook PlusУ китайских производителей есть большое преимущество — они спокойно могут выпускать мощные решения за дос...
Обзор WGT Gold. Стильный мобильный гольф...
Обзор WGT Gold. Стильный мобильный гольфДовольно часто спортивные симуляторы оказываются пустышками — разработчики просто хотят быстро заработать...
Обзор The Sinking City. Отличный хоррор...
Обзор The Sinking City. Отличный хоррорПоиграв некоторое время в The Sinking City я понял, что ничего лучше в данном жанре еще не видел. Шикарны...
Предварительный обзор Huawei MediaPad M6...
Предварительный обзор Huawei MediaPad M6Официально представлен планшетный компьютер Huawei MediaPad M6, который не только выглядит достаточно при...
Candy Hoover рассказала о своих успехах ...
Candy Hoover рассказала о своих успехах 20 июня в Москве прошла пресс-конференция Candy Hoover, в рамках которой нам рассказали об успехах компан...
Предварительный обзор HYPERPC NANO. Комп...
Предварительный обзор HYPERPC NANO. КомпСовсем недавно компания HYPERPC официально представила свой новый компактный компьютер, который выглядит ...
Обзор Kingdom Come: Deliverance Royal Ed...
Обзор Kingdom Come: Deliverance Royal EdПоток дополнений к игре Kingdom Come: Deliverance иссяк — теперь разработчики, видимо, будут заниматься н...
Предварительный обзор LG 34WL850-W. Отли...
Предварительный обзор LG 34WL850-W. ОтлиКомпания LG не просто так является лидером на рынке мониторов и телевизоров — она не только производит лу...
Предварительный обзор ASUS ZenScreen Tou...
Предварительный обзор ASUS ZenScreen TouВ компании ASUS представили очень крутой продукт, у которого на рынке просто нет аналогов. Монитор в порт...
Предварительный обзор Thermalright Turbo...
Предварительный обзор Thermalright TurboВ последнее время многие пользователи, среди которых больше всего геймеров, стали активно покупать систем...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor