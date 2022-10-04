YouTube Premium позволит смотреть видео в 4К

Некоторое время назад на просторах интернета появилась новость о том, что YouTube якобы планирует вводить контент в разрешении 4К только по платной подписке. Даже появились скриншоты с интерфейсом, где это указано, но пользователи просто отказывались верить в то, что такое возможно. Что же, теперь можно официально заявить о том, что на самом деле вскоре смотреть контент в 4К-разрешении на крупнейшей платформе в мире можно будет только с подпиской YouTube Premium. Это очень важный момент в развитии платформы, которая ранее демонстрировала рекламу, но при этом никак не ограничивала пользователей в выборе контента. Теперь ситуация изменилась, ведь платформа разрослась и, видимо, на одной рекламе зарабатывать уже не получается.

Здесь стоит напомнить, что недавно YouTube уже запустил тестирование рекламных вставок, которых перед роликом у пользователя без подписки YouTube Premium может быть до 12 штук. Это на самом деле удивительно, ведь вы можете запустить ролик продолжительностью 5 минут, а потом смотреть рекламу в течение целой минуты, если не двух. Более того, теперь платформа ещё и не даст смотреть контент в 4К без предварительной оплаты подписки, что тоже не очень приятно. Конечно, не все смотрят видео в таком разрешении, но, безусловно, обидно лишиться такой возможности. Всё же пользователи на телевизорах могли получать качественный контент бесплатно, а теперь придётся платить или смотреть видео в 1080р. А при стоимости подписки в 12 долларов именно так и будут делать.
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