YouTube Premium позволит смотреть видео в 4К…

Здесь стоит напомнить, что недавно YouTube уже запустил тестирование рекламных вставок, которых перед роликом у пользователя без подписки YouTube Premium может быть до 12 штук. Это на самом деле удивительно, ведь вы можете запустить ролик продолжительностью 5 минут, а потом смотреть рекламу в течение целой минуты, если не двух. Более того, теперь платформа ещё и не даст смотреть контент в 4К без предварительной оплаты подписки, что тоже не очень приятно. Конечно, не все смотрят видео в таком разрешении, но, безусловно, обидно лишиться такой возможности. Всё же пользователи на телевизорах могли получать качественный контент бесплатно, а теперь придётся платить или смотреть видео в 1080р. А при стоимости подписки в 12 долларов именно так и будут делать.