YouTube Shorts скоро получит настраиваемую функцию озвучивания, как в TikTok

YouTube представил сервис Shorts еще в 2020 году как прямой конкурент быстрорастущему TikTok. 60-секундные видео, которые вы можете редактировать в приложении с некоторыми базовыми фильтрами, подписями и цветокоррекцией, теперь будут заимствовать новую функцию из сети ByteDance. Похоже, скоро вы сможете изменить озвучку без использования стороннего приложения для редактирования видео.

XDA-Developers обнаружили следы данной функции в коде бета-версии приложения. Предположительно, YouTube добавит специальную кнопку, которая позволит записывать трек и легко накладывать его перед загрузкой.