YouTube TV временно оставит каналы NBCUniversal

Подписчики YouTube TV могут вскоре потерять доступ к нескольким каналам, принадлежащим NBC. Служба потокового телевидения Google объявила, что линейка каналов NBCUniversal перейдет в автономный режим после 30 сентября, если не будет достигнуто «равноправное» соглашение.

Google сообщил в своем блоге , что пытается возобновить сделку с NBCUniversal. Срок действия существующего соглашения между развлекательной компанией и YouTube TV истекает 1 октября, но обе компании по-прежнему ведут спор о вещании, и нового соглашения не ожидается.

В заявлении NBCU обвиняет Google в отказе заключить сделку о продолжении поставок своего портфеля «развлекательных, латиноамериканских, новостных и спортивных сетей» по справедливым ценам. Вместо этого поисковый гигант готов перекрыть доступ клиентов к «развлечениям, новостям и спортивным программам», - говорится в заявлении развлекательного конгломерата.

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