YouTube TV зависает на смарт-телевизорах

Приложение YouTube TV для смарт-телевизоров столкнулось с проблемой по всему миру. Услуга зависает у многих пользователей Smart TV. Эта проблема, похоже, даже затрагивает людей на разных платформах.

Пользователи смарт-телевизоров разных производителей сообщали о проблемах с сервисом приложений для ТВ. Ошибка зависания влияет не только на транслируемый контент, но и на саму платформу. Временное решение проблемы - выйти из приложения и перезапустить его из главного меню. Согласно отчету, проблема впервые появилась пару дней назад после обновления Roku. На данный момент эта проблема затрагивает все виды потоковых устройств, включая Roku, Fire TV, Chromecast, Apple TV, Nvidia Shield и другие. Кроме того, проблема также затрагивала игровые консоли платформ PlayStation и Xbox, но ошибка зависания не затрагивала пользователей смартфонов и планшетов. Примечательно, что проблема впервые возникла на устройствах Roku, с общим исправлением, требующим от пользователей удаления приложения TV с устройства и его переустановки.
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