YouTube боится использовать ИИ для модерации контента

Платформа YouTube в настоящее время работает над улучшением работы видеохостинга с помощью технологий на базе искусственного интеллекта. При этом есть моменты, которые компании нужно прорабатывать, потому что искусственный интеллект тоже может допускать ошибки. Например, компания хочет представить новые функции, связанные с искусственным интеллектом на платформе, а с другой стороны, компания должна гарантировать, что искусственный интеллект не нарушает правила и законы той самой платформы. К примеру, проблема для потокового сервиса вещания YouTube Music заключается в том, что если голос певца эмулирован (сейчас это вполне реально сделать — можно подделать голос почти любого человека), а видео загружено на платформу, это может привести к судебному разбирательству, потому что искусственный интеллект не заподозрит подвоха и пропустит контент на видохостинг.

Кроме того, в последнее время в сети появляется очень много видео, которые были сгенерированы при помощи искусственного интеллекта. Это могут быть политические дебаты, которых на самом деле не было, выступления известных людей и так далее. Платформа не может понять это настоящее видео или его создали на базе ИИ, так что злоумышленники могут запускать такого рода фейковые новости и в YouTube не совсем понимают, как с этим можно бороться. Остаётся лишь надеяться, что технологии будут развиваться и в будущем вопрос модерации контента постепенно отойдёт на второй план. Но не сейчас.
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