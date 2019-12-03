YouTube делает послабления на игровой контент

YouTube ослабил свою политику в отношении видео для создателей контента и заявляет, что симулированный контент насилия в видеоиграх будет рассматриваться «так же, как и другие типы скриптового контента».

Это означает, что любое загруженное на YouTube игровое видео, содержащее сценарий или симуляцию насилия, будет иметь значительно меньше ограничений и не обязательно будет заблокирована или ограничена по возрасту.

Следует отметить, что согласно действующему алгоритму в YouTube все еще могут возникнуть некоторые трудности с определением разницы между реальным и фальшивым насилием, особенно когда задействованы реальные актеры.