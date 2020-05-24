YouTube добавляет напоминание, что пора ложиться спать

YouTube решил добавить к своим функциям напоминание, что пора заканчивать с просмотром видео и ложиться спать. Пользователи смогут установить напоминание в меню «Настройки» и «Время наблюдения». Теперь можно установить начало и конец вашего сна. Кроме того, появится возможность установить напоминание, чтобы оно не появлялось в середине видео.

Есть также вариант повтора, который напомнит вам снова ложиться спать через 10 минут. Эта функция напоминания перед сном - еще один элемент в списке функций цифрового благополучия, добавленных YouTube. Вы также получаете статистику количества времени, которое вы проводите на платформе, просматривая видео. Обновление будет доступно для iOS и Android в течение ближайших дней.