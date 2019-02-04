YouTube ищет способы предотвратить злоупотребление «дизлайками»

Разработчики думают удалить кнопку «дизлайк», чтобы ликвидировать проблему «негативных флэш-мобов».

Инициатива убрать кнопку «дизлайк» поступила после того, как стало появляться все больше групп, которые специально занижают рейтинг видеоролика. Они голосуют за определенные видео в достаточно больших количествах, чтобы уменьшить количество рекомендаций, по причинам, которые не имеют никакого отношения к реальному содержанию видео.

Директор по управлению проектами YouTube Том Леунг сделал заявление, что в данный момент рассматривается несколько вариантов. Во-первых, для авторов контента могут быть добавлены опции, позволяющие деактивировать кнопки «нравится» и «не нравится». Вторая идея состоит в том, чтобы зритель, прежде чем нажать «дизлайк», отвечал на несколько вопросов и объяснял причины своих действий. YouTube также может полностью убрать кнопку «не нравится». Люн говорит, что это не будет демократично, поскольку не все неприязни происходят от мобов. Другая идея вынудит пользователя YouTube просмотреть не менее 25% видео, прежде чем станет доступна опция оценки контента.