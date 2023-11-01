YouTube отключит просто видео для тех, кто не смотрит рекламу

Некоторое время назад компания Google начала активно работать над системой, которая может определить наличие у пользователя блокировщика рекламы в браузере. В данном случае, что достаточно логично, платформа YouTube будет блокировать доступ к просмотру контента, пока пользователь не отключит блокировщик рекламы. Это связано с тем, что многие пользователи просто не смотрят рекламу на видеохостинге, потому что у них установлены специальные плагины, способные отключить демонстрацию рекламы перед просмотром ролика и в процессе его просмотра. Это существенно бьёт по доходам компании Google, потому что реклама является двигателем прогресса и она позволяет оплачивать огромную инфраструктуру для столь внушительного сервиса.

И теперь компания Google будет бороться с блокировщиками рекламы ещё более активно, потому что теперь если пользователь посмотрел три ролика с использованием блокировщика, то платформа просто запретит ему просмотры всех видео. Это значит, что если пользователь захочет посмотреть какой-то контент, то ему нужно либо купить платную подписку, либо отключить блокировщик рекламы вовсе. В будущем компания планирует достаточно существенно усилить работу по данному направлению, так что с большой долей вероятности в ближайшем будущем даже различного рода хитрые блокировщики рекламы будут заблокированы и пользователям придётся смотреть рекламу. Это неприятно, но другого выбора просто не остаётся — к этому всё идёт.
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