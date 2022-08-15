YouTube откроет интернет-магазин стримингов

По данным The Wall Street Journal, YouTube работает над интернет-магазином, в котором можно приобрести подписки на различные потоковые сервисы. Сообщается, что платформа потокового видео, принадлежащая Google, разрабатывает «магазин каналов» как минимум последние 18 месяцев и в настоящее время ведет переговоры с потенциальными компаниями-партнерами. YouTube уже предоставляет своим подписчикам потокового телевидения за 65 долларов в месяц возможность добавить доступ к дополнительным услугам, таким как HBO Max. Однако грядущий магазин, по-видимому, даст людям возможность приобретать потоковые сервисы из основного приложения YouTube.

Издание сообщает, что YouTube позиционирует свою платформу как отличный способ для компаний продвигать свои потоковые сервисы, поскольку зрители могут бесплатно смотреть трейлеры на своем веб-сайте или в приложении, а затем легко оплачивать подписку. Компаниям-партнерам, вероятно, придется делиться своими доходами с YouTube за покупки, сделанные на видеоплатформе. YouTube, говорится в публикации, уже обсуждает с ними, как разделить доходы от подписки, хотя условия различаются для каждого партнера. Даже имея перспективу делиться доходами с партнерами, все больше потоковых сервисов теперь открыты для идеи объединения или объединения. Сообщается, что «магазин каналов» YouTube может быть запущен уже осенью этого года, хотя компания еще не подтвердила, что проект существует и уже ведет переговоры с потенциальными партнерами.