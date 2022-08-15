YouTube откроет интернет-магазин стримингов…

Издание сообщает, что YouTube позиционирует свою платформу как отличный способ для компаний продвигать свои потоковые сервисы, поскольку зрители могут бесплатно смотреть трейлеры на своем веб-сайте или в приложении, а затем легко оплачивать подписку. Компаниям-партнерам, вероятно, придется делиться своими доходами с YouTube за покупки, сделанные на видеоплатформе. YouTube, говорится в публикации, уже обсуждает с ними, как разделить доходы от подписки, хотя условия различаются для каждого партнера. Даже имея перспективу делиться доходами с партнерами, все больше потоковых сервисов теперь открыты для идеи объединения или объединения. Сообщается, что «магазин каналов» YouTube может быть запущен уже осенью этого года, хотя компания еще не подтвердила, что проект существует и уже ведет переговоры с потенциальными партнерами.