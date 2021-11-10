YouTube полностью скроет счётчик дизлайков на роликах

Эксперимент YouTube со скрытием дизлайков был явно успешным — теперь популярная платформа видеороликов внедряет изменение, которое сделает скрытым подсчет негативных оценок для видео на YouTube. Кнопка по-прежнему будет существовать (и влиять на ваши рекомендации), и авторы контента по-прежнему могут видеть количество дизлайков, но теперь вы просто не увидите эту цифру как зритель. Бренд, принадлежащий Google, знает, что некоторые люди использовали счетчики лайков и дизлайков для принятия решений о просмотре, и разработчики решили, что секретные счетчики помогут сообществу в целом. По словам руководства YouTube, новые и более мелкие авторы чаще становятся мишенью для кампаний неприязни, и тест уменьшил это преследование. Этот шаг теоретически создаст «инклюзивное и уважительное» пространство, в котором у создателей видео будет больше шансов добиться успеха и почувствовать себя в безопасности.

Впрочем, решение достаточно странное, так как на самом деле никто не мешает фанатам негативных оценок просто не глядя ставить дизлайки на роликах. Да, другие пользователи не увидят количество негативных оценок, но сам автор контента в кабинете будет видеть, что у его роликов негативные отзывы даже несмотря на то, что счётчика на странице нет. И в этом случае урон по самооценке на самом деле будет даже больше, чем если бы счётчик на самом деле был. Так что посмотрим, как это в итоге скажется на развитии молодых авторов и их каналов на платформе.