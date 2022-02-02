YouTube получает новый пользовательский интерфейс видеоплеера на Android и iOS

Приложение YouTube для Android и iOS, получило новый пользовательский интерфейс видеоплеера, содержащий все ключевые элементы в полноэкранном режиме. Обновление похоже на серверное и добавляет ряд значков в нижний левый угол. К ним относятся кнопки «Нравится» и «Не нравится», а также быстрое переключение на комментарии, кнопки «Сохранить в плейлист» и «Поделиться» с левой стороны, а справа есть вкладка «Дополнительное видео», которая отображает рекомендуемый контент. Музыкальные видео также имеют обновленную вкладку управления прослушиванием.

Новые элементы управления обеспечивают гораздо большую гибкость при просмотре полноэкранного контента, избавляя от необходимости сворачивать видео для взаимодействия с ключевыми функциями.
Комментарии и отзывы YouTube
WhatsApp работает над новым приложением для Windows и macOS…
WhatsApp работает над новым приложением для Windows и macOSWhatsApp уже давно доступен на компьютерах, но по сути это мобильное приложение, адаптированное для насто…
QNAP официально выпускает программное обеспечение QuTS hero …
QNAP официально выпускает программное обеспечение QuTS hero Компания QNAP Systems, Inc. (QNAP) сегодня официально выпустила операционную систему QuTS hero h5.0, посл…
В бесплатном приложении Samsung появились подкасты со вкладк…
В бесплатном приложении Samsung появились подкасты со вкладкКомпания Samsung Electronics объявила сегодня о запуске вкладки Listen Tab в универсальном развлекательно…
Windows 11 Insider Preview Build 22504 включает IME, панель …
Windows 11 Insider Preview Build 22504 включает IME, панель На этой неделе Microsoft выпустила еще одну сборку Windows 11 Insider Preview Build 22504, которая принес…
Новая функция в WhatsApp позволяет автоматически удалять чат…
Новая функция в WhatsApp позволяет автоматически удалять чатВ ноябре прошлого года WhatsApp представил функцию исчезающих сообщений, которая автоматически удаляет ча…
YouTube TV зависает на смарт-телевизорах…
YouTube TV зависает на смарт-телевизорахПриложение YouTube TV для смарт-телевизоров столкнулось с проблемой по всему миру. Услуга зависает у мног…
Ярлык для быстрой пересылки стикеров в WhatsApp на Android…
Ярлык для быстрой пересылки стикеров в WhatsApp на AndroidWhatsApp начал тестирование нового ярлыка, позволяющего пользователям быстро пересылать стикеры своим кон…
Новый проигрыватель Windows 11 Media Player…
Новый проигрыватель Windows 11 Media PlayerНа этой неделе Microsoft объявила о начале развертывания нового проигрывателя Windows 11 Media Player для…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor