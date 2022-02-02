YouTube получает новый пользовательский интерфейс видеоплеера на Android и iOS

Приложение YouTube для Android и iOS, получило новый пользовательский интерфейс видеоплеера, содержащий все ключевые элементы в полноэкранном режиме. Обновление похоже на серверное и добавляет ряд значков в нижний левый угол. К ним относятся кнопки «Нравится» и «Не нравится», а также быстрое переключение на комментарии, кнопки «Сохранить в плейлист» и «Поделиться» с левой стороны, а справа есть вкладка «Дополнительное видео», которая отображает рекомендуемый контент. Музыкальные видео также имеют обновленную вкладку управления прослушиванием.

Новые элементы управления обеспечивают гораздо большую гибкость при просмотре полноэкранного контента, избавляя от необходимости сворачивать видео для взаимодействия с ключевыми функциями.