YouTube получил массу улучшений

Сегодня в сети появилась информация о том, что YouTube планирует внедрить новые улучшения системы, основанные на обратной связи от пользователей. Во-первых, теперь можно будет более точно настраивать скорость воспроизведения, изменяя её с шагом в 0,05 (вместо текущего 0,25), но максимальная скорость по-прежнему ограничена 2x, что немного огорчает на самом деле. Во-вторых, YouTube делает функцию таймера сна доступной для всех пользователей. Теперь можно установить таймер, чтобы остановить воспроизведение видео через 10, 15, 20, 30 или 45 минут, через час или после завершения текущего видео. Ранее эта функция была доступна только подписчикам Premium — и в случае с телевизорами, например, это безумно удобная фишка.

В-третьих, браузинг в ландшафтном режиме на iOS будет улучшен к концу этого года, а встроенный миниплеер теперь можно изменять по размеру и перемещать. Ещё пользователи смогут создавать совместные плейлисты и разрабатывать собственные миниатюры для них — используя свои фотографии или генеративный ИИ. Позже в этом году появится возможность голосовать за видео в плейлистах, что тоже довольно интересно. И, что самое приятное, версия YouTube для телевизоров получит более глубокую атмосферу кино — в интерфейсе появятся новые акценты розового цвета и другие элементы интерфейса, которые добавляют динамику. Правда, как это обычно бывает, сначала пользователям придётся подождать, потому что апдейт выйдет далеко не сразу.