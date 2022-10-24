YouTube получит совершенно новый интерфейс

Сегодня разработчики видеоплатформы YouTube поделились некоторыми улучшениями, которые в ближайшее время будут представлены на мобильной версии приложения. Оказалось, что никаких кардинально новых функций разработчики реализовать не планируют — вместо этого они делают ставку на привлекательность интерфейса. И хотя это звучит немного странно с учётом того, что современный пользователь чаще всего на YouTube смотрит видео, а не то, как сам YouTube выглядит, именно на это Google потратила свои ресурсы. Например, теперь платформа в десктопном и мобильном варианте будет работать с режимом амбиентной подсветки — это реализовано довольно интересно. Когда вы смотрите ролик, окантовка окна будет подсвечиваться на весь интерфейс, как будто это подсветка позади телевизора.

Благодаря этому разработчик планирует сделать ставку на погружение в контент, ведь в таком случае пользователь получает больше информации. Также были полностью переделаны плей-листы и формат воспроизведения музыкальных треков на платформе. Вероятно, это было сделано для того, чтобы привлечь аудиторию пользователей к прослушиванию музыки — сейчас интерфейс выглядит крайне неудобно и пользоваться данной функцией не слишком комфортно на постоянной основе. С новым интерфейсом ситуация должна изменится, плюс теперь тёмная тема будет работать у большинства пользователей по всему миру. Правда, её можно отключить, если вам, например, не очень хочется смотреть на белый текст на чёрном фоне.