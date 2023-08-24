YouTube распознает песню, которую вы напеваете

Западные журналисты сообщают, что компания Google проводит тестирование новой функции на платформе YouTube, которая позволяет вам напевать и записывать песню для её поиска в сети. Если вы участвуете в эксперименте YouTube по этой функции (для этого нужно подать заявку), вы можете просто напеть три или более секунд песни, чтобы Google при помощи различных алгоритмов на базе искусственного интеллекта могла попытаться её идентифицировать. Как только YouTube определит песню, платформа покажет вам соответствующий контент. И да, в определённом роде это версия сервиса Shazam, принадлежащего Apple с недавних пор. К сожалению, не все получат доступ к эксперименту сразу — представитель Google говорит, что функция сначала будет доступна лишь небольшому проценту людей по всему миру, которые смотрят YouTube на устройствах Android.

Эта функция не является совершенно новой для Google, так как компания ранее представила функцию поиска музыки посредством напевания слов в приложении Google и Google Assistant в 2020 году. Но теперь эта технология будет работать гораздо лучше по всем параметрам — она будет задействовать передовые алгоритмы, которые позволят улучшить точность определения контента. Более того, ранее система распознавала в основном песни на английском, тогда как теперь она даже мелодии распознаёт и получается очень даже достойно. Вопрос только в том, скольким людям эта функция на самом деле необходима в повседневной жизни. Что думаете?