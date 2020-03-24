YouTube снижает качество передачи из-за коронавируса

Из-за угрозы сложившейся вокруг вируса, людям рекомендуется оставаться дома. Люди начинают смотреть фильмы, сериалы и играть в любимые игры нагружая интернет-провайдера. Еврокомиссар Тьерри Бретон в Твиттере призывал людей к действию.

Вслед за онлайн-сервисом Netflix, представители YouTube также решили снизить качество передачи для того, чтобы уменьшить нагрузку на интернет-провайдера. Изначально, при воспроизведении видео в онлайн-сервисе YouTube было разрешение либо 720p, либо в 1080p. Теперь все изменится, видео будет начинаться с разрешения 480p, но пользователю все равно можно увеличить качество до HD.