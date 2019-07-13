YouTube снова на Fire TV

Официальное приложение YouTube вернулось к платформе Amazon Fire TV более года назад после того, как пропало между Amazon и Google. Пользователи Fire TV Stick и Fire TV Stick 4K могут установить совершенно новое приложение YouTube прямо из строки «Ваши приложения и каналы». Amazon заявляет, что официальное приложение на платформе Fire TV предлагает полный доступ к YouTube наряду с возможностью потоковой передачи видео в формате HDR до 4K со скоростью 60 кадров в секунду на поддерживаемых телевизорах и потоковых медиаплеерах.

Приложение YouTube также доступно для загрузки на интеллектуальных телевизорах Fire TV Cube, Toshiba, Insignia, Element и Westinghouse Fire TV Edition. Amazon и Google намерены расширить разработку, привлекая YouTube TV и YouTube Kids к линейке устройств Fire TV в ближайшие месяцы.

Устройства Chromecast и Android TV получили Amazon Prime Video . Это позволит членам Amazon Prime получать доступ к Amazon Originals, живым событиям, шоу и фильмам через Prime Video напрямую с помощью Chromecast или с устройства Android TV. Пользователи Android TV могут загрузить Amazon Prime Video на свои устройства, перейдя в Google Play.