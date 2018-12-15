YouTube сократит число подписчиков каналов

Видеохостинг YouTube массового удаляет спам-аккаунты. За прошедший квартал было удалено 1,67 миллиона каналов, 7,8 миллиона роликов и 224 миллиона комментариев. В основном удаление происходило в автоматическом режиме.

Данные касаются периода с июля по сентябрь 2018 года. 74,5% удаленных видео не имели ни одного просмотра. Статистику по удаленным каналам YouTube опубликовал впервые. 80% каналов были удалены за спам, 12,6% — за порно. Каналы, у которых удаляют спам-подписки, должны получать соответствующее уведомление в YouTube Studio или Classic Creator Studio. Если в результате ликвидации спама количество подписчиков канала упадет ниже 1000, то его удалят из программы YouTube Partner.