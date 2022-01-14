YouTube тестирует новую функцию Smart Downloads на Android

Если вы используете YouTube Music, вы должны знать о функции Smart Downloads, встроенной в приложение. По сути, это функция, которая загружает некоторые треки в автономном режиме всякий раз, когда вы подключены к Wi-Fi, чтобы сохранить мобильные данные, когда вы находитесь вне дома. Приложение YouTube для Android тестирует что-то похожее с точки зрения видео. Интеллектуальные загрузки в приложении YouTube будут автоматически загружать несколько видео каждую неделю на основе алгоритма рекомендуемых видео.

Хотя эта функция может показаться ненужной для многих людей, она может быть полезна для тех, кто либо имеет ограниченные мобильные данные и хочет потреблять контент во время поездок на работу, либо для тех, у кого нет постоянного доступа к интернет-соединению. На снимке экрана также упоминается, что пользователи с ограниченным объемом памяти на своих устройствах будут уведомлены перед началом загрузки, чтобы можно было предпринять соответствующие действия для освобождения места. В настоящее время эта функция поддерживается только в последней версии Android — Android 12 .