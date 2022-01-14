YouTube тестирует новую функцию Smart Downloads на Android

Хотя эта функция может показаться ненужной для многих людей, она может быть полезна для тех, кто либо имеет ограниченные мобильные данные и хочет потреблять контент во время поездок на работу, либо для тех, у кого нет постоянного доступа к интернет-соединению. На снимке экрана также упоминается, что пользователи с ограниченным объемом памяти на своих устройствах будут уведомлены перед началом загрузки, чтобы можно было предпринять соответствующие действия для освобождения места. В настоящее время эта функция поддерживается только в последней версии Android — Android 12 .