YouTube тоже запустит поддержку NFT

«Прошлый год в мире криптовалют, невзаимозаменяемых токенов (NFT) и даже децентрализованных автономных организаций (DAO) показал ранее невообразимую возможность укрепить связь между создателями и их поклонниками», — написала она. «Мы всегда сосредоточены на расширении экосистемы YouTube, чтобы помочь контентмейкерам извлекать выгоду из новых технологий, включая такие вещи, как NFT, продолжая при этом укреплять и улучшать опыт, который авторы и поклонники получают на YouTube». Если бы YouTube разрешил создателям продавать NFT напрямую своим поклонникам, это было бы большим благом для технологии, популярность которой выросла за последний год, но не получила широкого распространения на основных социальных платформах. Вопрос лишь в том, как именно это будет реализовано.