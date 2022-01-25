YouTube тоже запустит поддержку NFT

YouTube — ещё одна крупная платформа, которая рассматривает возможность перехода на NFT. В новом письме разработчикам о приоритетах YouTube на 2022 год генеральный директор Сьюзан Воджики сообщила, что компания изучает, как авторы контента могут извлечь выгоду из цифровых предметов коллекционирования. В письме Вожицки сказал, что Web3 — термин, используемый криптоэнтузиастами для обозначения набора технологий на основе блокчейна, которые, по их мнению, откроют новую эру интернета — был «источником вдохновения» для компании. Она не сказала, как именно YouTube может интегрировать NFT в свою платформу, но предположила, что эта технология может стать новым источником дохода для авторов.

«Прошлый год в мире криптовалют, невзаимозаменяемых токенов (NFT) и даже децентрализованных автономных организаций (DAO) показал ранее невообразимую возможность укрепить связь между создателями и их поклонниками», — написала она. «Мы всегда сосредоточены на расширении экосистемы YouTube, чтобы помочь контентмейкерам извлекать выгоду из новых технологий, включая такие вещи, как NFT, продолжая при этом укреплять и улучшать опыт, который авторы и поклонники получают на YouTube». Если бы YouTube разрешил создателям продавать NFT напрямую своим поклонникам, это было бы большим благом для технологии, популярность которой выросла за последний год, но не получила широкого распространения на основных социальных платформах. Вопрос лишь в том, как именно это будет реализовано.
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