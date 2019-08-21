YouTube удалит функцию обмена сообщениями

Начиная с 18 сентября, вы больше не сможете отправлять сообщения на YouTube.

В пользу комментариев

Сообщения на YouTube никогда не были особо популярным видом общения. Но это довольно удобный способ отправить кому-то видео, не переходя в другие приложения. Представители компании не уточнили, почему приняли решение удалить функцию, но сказали, что хотят сосредоточиться на расширении раздела комментариев:

В мобильном приложении пользователи по-прежнему смогут обмениваться видео прямо с сайта, нажав кнопку «социальные сети». В версии для ПК придётся копировать ссылки и отправлять их в отдельное приложение для обмена сообщениями (скорее всего, большинство делали это и раньше).