YouTube урезает настройки рекламы для авторов контента

YouTube вносит некоторые заметные изменения в систему управления рекламой, которой пользуются авторы контента на платформе. Начиная с ноября, YouTube отказывается от индивидуальных элементов управления рекламой в YouTube Studio для предпросмотра и пропуска рекламы в новых видео. Вместо этого создатели смогут выбирать только добавление или отключение рекламы до или после видео. В случае включения рекламы YouTube будет выбирать показывать ли рекламу до и после, а также будет ли реализована функция пропуска рекламного ролика пользователем или же нет.

YouTube утверждает, что это не имеет особого значения для авторов контента. «Большинство авторов контента не заметят изменений, поскольку многие из этих рекламных форматов уже включены по умолчанию. За последний год в длинных видеороликах, которые были подключены к монетизации на момент публикации, более чем в 90% видеороликов были включены все опции, доступ к которым теперь ограничат», — сообщили представители платформы. Однако для авторов, которые хотят иметь более гибкий контроль над типами рекламы, которую могут увидеть зрители, предстоящее изменение может стать разочарованием. YouTube также вводит несколько новых вариантов рекламы в середине ролика. Для прямых трансляций создатели смогут активировать 60-секундный обратный отсчёт до появления рекламы, а также возможность пропустить эту рекламу, если зрители не хотят прерывать трансляцию. Создатели, ведущие прямые трансляции, также смогут откладывать рекламу в середине ролика на 10 минут.