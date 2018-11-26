YouTube запускает новый формат показа рекламы

Привычки пользователей меняются, что заставляет YouTube пересматривать подход к рекламе. Видеосервис запускает новый формат размещения рекламы — «ad pods». Он предполагает, что перед началом видео пользователю придется просмотреть подряд сразу два рекламных ролика и после их просмотра видео уже больше не будет прерываться на рекламу. Таким образом, YouTube планирует повысить пользовательские метрики — в частности, процент досмотра видео.

Ведь чем чаще контент прерывается на рекламу, тем неохотнее пользователи досматривают видео до конца. Особенно если речь идет о длинных видео. Также повысится частота просмотров рекламы. У зрителя остается возможность пропустить рекламу и перейти непосредственно к контенту. Но тогда видео будет прерываться на рекламные паузы по ходу просмотра. Обновленная реклама вначале будет использоваться в веб-версии YouTube, и только потом станет доступна для мобильных версий и смарт-телевизоров.