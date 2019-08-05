Youtube Premium позволит скачивать видео в формате 1080p

YouTube Premium скоро позволит загружать видео в формате 1080p. YouTube Premium - это платная услуга, позволяющая работать без рекламы на YouTube. Также воспроизведение видео в фоновом режиме и возможность загрузки роликов на локальное устройство для последующего просмотра без подключения к сети Интернет. До недавнего времени пользователи могли скачивать ролики в форматах до 720p, даже в случаях, когда на сервисе видео было доступно в более высоком разрешении, но с YouTube Premium оно скоро увеличится до 1080p. Несколько источников подтвердили, что функция загрузки видео 1080p скоро появится на «большинстве премиум-рынков», а также появятся другие функции в ближайшем будущем. Вероятно, к моменту начала массового распространения функции появится более подробная информация касательно данного вопроса.