За Mio можно не беспокоиться...

Директор по продажам российского представительства компании Mio Алексей Степанов рассказал о том, что происходит на рынке видеорегистраторов, о будущем этих устройств и о том, чем отличаются устройства Б-брендов от продукции известных производителей.

— Рынок видеорегистраторов меняется сейчас довольно быстро, какие его особенности вы бы выделили?

— Что отличает современные видеорегистраторы?

— В какую сторону, по-вашему, будут развиваться видеорегистраторы?

— А какова ваша оценка объема российского рынка видеорегистраторов?

— С чем вы это связываете и в чем отличия вашей продукции? Чем вообще устройства ведущих производителей отличаются от дешевых регистраторов?

— Расскажите, как проходят тестирования регистраторов?

— А что с обратной ситуацией — с регистратором что-то может случиться, если, например, оставлять его в машине в морозную ночь?

— А почему вы не рекомендуете оставлять регистратор в салоне зимой?

— Да, в последнее время заметно существенное оживление на рынке видеорегистраторов. Особенно в его нижнем ценовом сегменте, где появляется большое количество новых устройств. К сожалению, подавляющее большинство таких гаджетов никак нельзя назвать качественными. Выпускаются они компаниями и брендами, которые вообще не занимаются разработками. То, что происходит в этом сегменте рынка — банальная покупка no-name устройств в Китае и их перепродажа в нашей стране. По сути, видеорегистраторы различных неизвестных марок на полках магазинов — это практически одинаковые устройства самого низкого уровня. Само собой, говорить о каком-то совершенствовании продукции в этом случае не приходится.Не случайно, что подобные игроки не представлены в среднем ценовом сегменте и, особенно, в премиальном. Эти ниши занимают известные компании, которые ведут технологические разработки и серьезно занимаются инновациями. Рынок развивается благодаря именно их усилиям, причем прогресс последних лет очень заметен. По сути, видеорегистраторы перестали быть устройствами, которые могут только записывать видео.— Расскажу на примере регистраторов Mio 7-й серии. В них есть дополнительные модули Wi-Fi и Bluetooth, предназначенные для соединения с мобильными устройствами и выходом в Интернет. Имеется навигационный модуль с обновляемыми базами полицейских камер, работающий по GPS. Интеллектуальные системы могут следить за дорожной разметкой и расстоянием до автомобиля впереди. Все это позволяют превратить видеорегистратор в полноценное «умное» устройство, которое не только фиксирует происходящее, но и помогает водителю управлять автомобилем, делает вождение удобнее и безопаснее. И наличие таких возможностей — не модная фишка, а естественная составляющая устройств высокого класса.— Постоянное повышение качества съемки всегда было основным фактором развития таких устройств. Несколько лет назад стандартом качества стала запись видео в разрешении 1920х1080 с частотой 30 кадров в секунду. Но технические возможности современных матриц и оптики расширились, и мы можем сделать еще один шаг вперед. Думаю, в ближайшем году распространятся устройства, снимающие с разрешением Full HD, но уже с частотой 60 кадров в секунду, что обеспечит большую плавность видео.Другой важный тренд — качественная ночная съемка. Эта функция очень широко востребована у потребителей. Реальный прорыв наступит здесь уже в ближайшее время, когда аппаратные возможности будут дополнены программным обеспечением, с помощью которого удастся решить проблему шумов.Еще один тренд, инициированный потребителями, — двухканальные регистраторы. Их предпочитают те, кто уже оказывался в ДТП и знает на собственном опыте, насколько важно фиксировать происходящее со всех сторон автомобиля. В самое ближайшее время мы начнем продажу дополнительных камер заднего вида, которые можно будет подключать к регистраторам Mio 7-й серии.— За год в нашей стране продается 800–900 тысяч устройств. Правда, в этой статистике не учитываются «серые» видеорегистраторы, оценить продажи которых, по сути, невозможно. Доля рынка Mio составляет порядка 20-25%, и мы считаем это отличным показателем, который говорит о доверии потребителей.— Я бы мог назвать просто качество съемки и функциональность, но такой ответ будет неполным. На самом деле, отличия Mio и других серьезных компаний от случайных игроков — системные. Компания Mio самостоятельно ведет разработку устройств — от исследований и до разработки программного обеспечения. Мы в обязательном порядке тестируем прототипы. При этом проверяется не только качество съемки или эргономика устройства. Mio в обязательном порядке контролирует работоспособность регистраторов при низких и высоких температурах, его устойчивость к влажности и электромагнитным воздействиям. Компания гарантирует, что покупатель, выбравший наше устройство, получит тщательно продуманный, грамотно спроектированный, работоспособный и качественный видеорегистратор.Еще одно наше преимущество — собственное производство. Оно сертифицировано и проходит регулярный аудит. К слову, ни у одного из наших конкурентов нет сертификации ISO, которую имеем мы, а это гарантия высочайшего качества регистраторов Mio.Наконец, наша продукция полностью локализована для всех рынков, на которых она представлена. Это означает, что меню настроек полностью переведено на русский язык и у пользователя не возникнет проблем при работе с устройством.Всего перечисленного у случайных игроков — брендов категории «Б» — нет. Они не ведут разработку, не тестируют прототипы, не занимаются производством. Поэтому гарантировать соблюдение требований по качеству на всех этапах производства не могут. Единственная гарантия таких марок заключается в одной фразе: «А что вы хотели за такие деньги?».— Лаборатория Mio работает на Тайване, и именно там тестируется вся наша продукция. В ходе испытаний мы можем изменять внешние условия — варьировать температуру и влажность, подвергать устройства электромагнитному излучению. Результаты тестов тщательно анализируются и, если это требуется, мы вносим изменения в конструкцию или дорабатываем программное обеспечение. Во время погодного тестирования мы сравниваем свою продукцию с устройствами конкурентов. К примеру, недавно в лаборатории проходили тесты на воздействие высоких температур. Как вы думаете, как сильно нагревается воздух в салоне автомобиля за несколько часов летом? До 85 градусов! Так вот, тестирование показало, что качество съемки у наших регистраторов не меняется даже при такой жаре. А вот продукция конкурентов подкачала — видеорегистраторы других брендов начинают давать сбои уже при +60°C, а дальше — вообще перестают работать. Конечно, такой пример при сегодняшней погоде не слишком впечатляет, но лето уже скоро.— За видеорегистраторы Mio в этом смысле можете не беспокоиться, хотя мы и не рекомендуем зимой хранить устройства в машине. За остальных производителей не поручусь, но если устройство разработано грамотно, если в нем используются качественные комплектующие, то оно будет работоспособными.— Единственный компонент наших регистраторов, который чувствителен к морозу, — аккумулятор. На морозе они здорово теряют емкость, но это свойственно всем современным литий-ионным батареям. Отмечу, что аккумулятор дешевого устройства вообще едва ли проживет больше одной зимы. Это важный момент, потому что не у всех регистраторов есть сквозное питание от бортовой сети. То же самое, кстати, можно сказать про оптику и сенсоры no-name устройств — мороз может здорово покачнуть их работоспособность.Аккумуляторы регистраторов Mio на морозе выживут, хотя, если хранить их постоянно в автомобиле, то характеристики аккумулятора могут измениться. А вот за оптику и сенсоры можно быть спокойным в любых условиях.