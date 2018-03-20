За Mio можно не беспокоиться...

Директор по продажам российского представительства компании Mio Алексей Степанов рассказал о том, что происходит на рынке видеорегистраторов, о будущем этих устройств и о том, чем отличаются устройства Б-брендов от продукции известных производителей.
Не случайно, что подобные игроки не представлены в среднем ценовом сегменте и, особенно, в премиальном. Эти ниши занимают известные компании, которые ведут технологические разработки и серьезно занимаются инновациями. Рынок развивается благодаря именно их усилиям, причем прогресс последних лет очень заметен. По сути, видеорегистраторы перестали быть устройствами, которые могут только записывать видео.
Другой важный тренд — качественная ночная съемка. Эта функция очень широко востребована у потребителей. Реальный прорыв наступит здесь уже в ближайшее время, когда аппаратные возможности будут дополнены программным обеспечением, с помощью которого удастся решить проблему шумов.
Еще один тренд, инициированный потребителями, — двухканальные регистраторы. Их предпочитают те, кто уже оказывался в ДТП и знает на собственном опыте, насколько важно фиксировать происходящее со всех сторон автомобиля. В самое ближайшее время мы начнем продажу дополнительных камер заднего вида, которые можно будет подключать к регистраторам Mio 7-й серии.
Еще одно наше преимущество — собственное производство. Оно сертифицировано и проходит регулярный аудит. К слову, ни у одного из наших конкурентов нет сертификации ISO, которую имеем мы, а это гарантия высочайшего качества регистраторов Mio.
Наконец, наша продукция полностью локализована для всех рынков, на которых она представлена. Это означает, что меню настроек полностью переведено на русский язык и у пользователя не возникнет проблем при работе с устройством.
Всего перечисленного у случайных игроков — брендов категории «Б» — нет. Они не ведут разработку, не тестируют прототипы, не занимаются производством. Поэтому гарантировать соблюдение требований по качеству на всех этапах производства не могут. Единственная гарантия таких марок заключается в одной фразе: «А что вы хотели за такие деньги?».
Аккумуляторы регистраторов Mio на морозе выживут, хотя, если хранить их постоянно в автомобиле, то характеристики аккумулятора могут измениться. А вот за оптику и сенсоры можно быть спокойным в любых условиях.
— Рынок видеорегистраторов меняется сейчас довольно быстро, какие его особенности вы бы выделили?— Да, в последнее время заметно существенное оживление на рынке видеорегистраторов. Особенно в его нижнем ценовом сегменте, где появляется большое количество новых устройств. К сожалению, подавляющее большинство таких гаджетов никак нельзя назвать качественными. Выпускаются они компаниями и брендами, которые вообще не занимаются разработками. То, что происходит в этом сегменте рынка — банальная покупка no-name устройств в Китае и их перепродажа в нашей стране. По сути, видеорегистраторы различных неизвестных марок на полках магазинов — это практически одинаковые устройства самого низкого уровня. Само собой, говорить о каком-то совершенствовании продукции в этом случае не приходится.
Не случайно, что подобные игроки не представлены в среднем ценовом сегменте и, особенно, в премиальном. Эти ниши занимают известные компании, которые ведут технологические разработки и серьезно занимаются инновациями. Рынок развивается благодаря именно их усилиям, причем прогресс последних лет очень заметен. По сути, видеорегистраторы перестали быть устройствами, которые могут только записывать видео.
— Что отличает современные видеорегистраторы?— Расскажу на примере регистраторов Mio 7-й серии. В них есть дополнительные модули Wi-Fi и Bluetooth, предназначенные для соединения с мобильными устройствами и выходом в Интернет. Имеется навигационный модуль с обновляемыми базами полицейских камер, работающий по GPS. Интеллектуальные системы могут следить за дорожной разметкой и расстоянием до автомобиля впереди. Все это позволяют превратить видеорегистратор в полноценное «умное» устройство, которое не только фиксирует происходящее, но и помогает водителю управлять автомобилем, делает вождение удобнее и безопаснее. И наличие таких возможностей — не модная фишка, а естественная составляющая устройств высокого класса.
— В какую сторону, по-вашему, будут развиваться видеорегистраторы?— Постоянное повышение качества съемки всегда было основным фактором развития таких устройств. Несколько лет назад стандартом качества стала запись видео в разрешении 1920х1080 с частотой 30 кадров в секунду. Но технические возможности современных матриц и оптики расширились, и мы можем сделать еще один шаг вперед. Думаю, в ближайшем году распространятся устройства, снимающие с разрешением Full HD, но уже с частотой 60 кадров в секунду, что обеспечит большую плавность видео.
Другой важный тренд — качественная ночная съемка. Эта функция очень широко востребована у потребителей. Реальный прорыв наступит здесь уже в ближайшее время, когда аппаратные возможности будут дополнены программным обеспечением, с помощью которого удастся решить проблему шумов.
Еще один тренд, инициированный потребителями, — двухканальные регистраторы. Их предпочитают те, кто уже оказывался в ДТП и знает на собственном опыте, насколько важно фиксировать происходящее со всех сторон автомобиля. В самое ближайшее время мы начнем продажу дополнительных камер заднего вида, которые можно будет подключать к регистраторам Mio 7-й серии.
— А какова ваша оценка объема российского рынка видеорегистраторов?— За год в нашей стране продается 800–900 тысяч устройств. Правда, в этой статистике не учитываются «серые» видеорегистраторы, оценить продажи которых, по сути, невозможно. Доля рынка Mio составляет порядка 20-25%, и мы считаем это отличным показателем, который говорит о доверии потребителей.
— С чем вы это связываете и в чем отличия вашей продукции? Чем вообще устройства ведущих производителей отличаются от дешевых регистраторов?— Я бы мог назвать просто качество съемки и функциональность, но такой ответ будет неполным. На самом деле, отличия Mio и других серьезных компаний от случайных игроков — системные. Компания Mio самостоятельно ведет разработку устройств — от исследований и до разработки программного обеспечения. Мы в обязательном порядке тестируем прототипы. При этом проверяется не только качество съемки или эргономика устройства. Mio в обязательном порядке контролирует работоспособность регистраторов при низких и высоких температурах, его устойчивость к влажности и электромагнитным воздействиям. Компания гарантирует, что покупатель, выбравший наше устройство, получит тщательно продуманный, грамотно спроектированный, работоспособный и качественный видеорегистратор.
Еще одно наше преимущество — собственное производство. Оно сертифицировано и проходит регулярный аудит. К слову, ни у одного из наших конкурентов нет сертификации ISO, которую имеем мы, а это гарантия высочайшего качества регистраторов Mio.
Наконец, наша продукция полностью локализована для всех рынков, на которых она представлена. Это означает, что меню настроек полностью переведено на русский язык и у пользователя не возникнет проблем при работе с устройством.
Всего перечисленного у случайных игроков — брендов категории «Б» — нет. Они не ведут разработку, не тестируют прототипы, не занимаются производством. Поэтому гарантировать соблюдение требований по качеству на всех этапах производства не могут. Единственная гарантия таких марок заключается в одной фразе: «А что вы хотели за такие деньги?».
— Расскажите, как проходят тестирования регистраторов?— Лаборатория Mio работает на Тайване, и именно там тестируется вся наша продукция. В ходе испытаний мы можем изменять внешние условия — варьировать температуру и влажность, подвергать устройства электромагнитному излучению. Результаты тестов тщательно анализируются и, если это требуется, мы вносим изменения в конструкцию или дорабатываем программное обеспечение. Во время погодного тестирования мы сравниваем свою продукцию с устройствами конкурентов. К примеру, недавно в лаборатории проходили тесты на воздействие высоких температур. Как вы думаете, как сильно нагревается воздух в салоне автомобиля за несколько часов летом? До 85 градусов! Так вот, тестирование показало, что качество съемки у наших регистраторов не меняется даже при такой жаре. А вот продукция конкурентов подкачала — видеорегистраторы других брендов начинают давать сбои уже при +60°C, а дальше — вообще перестают работать. Конечно, такой пример при сегодняшней погоде не слишком впечатляет, но лето уже скоро.
— А что с обратной ситуацией — с регистратором что-то может случиться, если, например, оставлять его в машине в морозную ночь?— За видеорегистраторы Mio в этом смысле можете не беспокоиться, хотя мы и не рекомендуем зимой хранить устройства в машине. За остальных производителей не поручусь, но если устройство разработано грамотно, если в нем используются качественные комплектующие, то оно будет работоспособными.
— А почему вы не рекомендуете оставлять регистратор в салоне зимой?— Единственный компонент наших регистраторов, который чувствителен к морозу, — аккумулятор. На морозе они здорово теряют емкость, но это свойственно всем современным литий-ионным батареям. Отмечу, что аккумулятор дешевого устройства вообще едва ли проживет больше одной зимы. Это важный момент, потому что не у всех регистраторов есть сквозное питание от бортовой сети. То же самое, кстати, можно сказать про оптику и сенсоры no-name устройств — мороз может здорово покачнуть их работоспособность.
Аккумуляторы регистраторов Mio на морозе выживут, хотя, если хранить их постоянно в автомобиле, то характеристики аккумулятора могут измениться. А вот за оптику и сенсоры можно быть спокойным в любых условиях.