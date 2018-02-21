Защита Windows 10 UWP была взломана, Zoo Tycoon Ultimate AC имел пять уровней DRM

Группа кряков была выпущена для Microsoft Store Zoo Tycoon Ultimate Animal Collection, игра из магазина Microsoft. Они отмечают, что на Универсальной платформе Windows было пять уровней безопасности.Отчеты DSO Gaming Codex распространили игру онлайн с запиской о том, что Zoo Tycoon Ultimate Animal Collection была оснащена MSStore, UWP, EAppX, XBLive и Arxan. Torrentfreak упоминает цитату от взломщика Voksi, который утверждает, что Arxan-drm сопоставим с Denuvo и использует виртуальные машины. EAppX - это имя для приложений, зашифрованных пакетов appx.Прямо сейчас, практически все формы DRM были взломаны. Microsoft UWP была единственной, которая оставалась непоколебимой, но это уже не так.