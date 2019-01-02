Защита от спама от Google

Google внедряет «защиту от спама» для выявления поддельных текстов. В отчете GizmoChina говорится о том, что функция разворачивается для некоторых пользователей, и ограниченное развертывание, возможно, является частью возможного более широкого развертывания функции как части будущего обновления программного обеспечения.

Google подтверждает, что «какой-либо контент» будет передаваться на его серверы, в соответствии со страницей поддержки, которая была запущена раньше запланированного срока, что подчеркивает этот конкретный аспект функции защиты от спама. Возможно, что Google сможет подсчитывать сообщения, анализируя способ их написания, конкретные строки символов и т.д. чтобы в целом определить, отправляется ли полученное сообщение как спам. Google также заявляет, что номера телефонов отправителей или получателей не будут прочитаны, чтобы гарантировать, что конфиденциальность данных не будет нарушена.