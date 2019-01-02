Защита от спама от Google

2019-01-02, Автор - Ganibal; Продукт - Google; [65]
Google внедряет «защиту от спама» для выявления поддельных текстов. В отчете GizmoChina говорится о том, что функция разворачивается для некоторых пользователей, и ограниченное развертывание, возможно, является частью возможного более широкого развертывания функции как части будущего обновления программного обеспечения.

Google подтверждает, что «какой-либо контент» будет передаваться на его серверы, в соответствии со страницей поддержки, которая была запущена раньше запланированного срока, что подчеркивает этот конкретный аспект функции защиты от спама. Возможно, что Google сможет подсчитывать сообщения, анализируя способ их написания, конкретные строки символов и т.д. чтобы в целом определить, отправляется ли полученное сообщение как спам. Google также заявляет, что номера телефонов отправителей или получателей не будут прочитаны, чтобы гарантировать, что конфиденциальность данных не будет нарушена.

Комментарии:
ASUS выпустила ноутбук Y406UA с 14-дюймо...
ASUS выпустила ноутбук Y406UA с 14-дюймо Компания ASUS представила новый ноутбук Y406UA с ОС Microsoft Windows 10. Аппарат оснащен 14-дюймовым э...
Подборка лучших посудомоечных машин...
Подборка лучших посудомоечных машинПосле новогоднего застолья, остаются горы посуды, которую так не хочется мыть, особенно в праздничные дни...
Nokia 8110 4G получит поддержку WhatsApp...
Nokia 8110 4G получит поддержку WhatsAppФункциональный телефон Nokia 8110 4G работает на специальном программном обеспечении под названием KaiOS,...
Apple запатентовала смартфон с полноэкра...
Apple запатентовала смартфон с полноэкраApple получила патент, поданный еще в 2016 году на таинственный смартфон, что сделало несколько интересн...
Рендер смартфона Huawei P30 Pro ...
Рендер смартфона Huawei P30 Pro Китайский производитель телефонов Huawei недавно объявил, что примет участие в предстоящем конгрессе Mobi...
Sony Xperia XA3, XA3 Ultra и L3 анонсиру...
Sony Xperia XA3, XA3 Ultra и L3 анонсируSony объявит о новой серии XA на следующей неделе. Японский производитель начал рассылать приглашения на ...
Xiaomi представит телевизоры нового поко...
Xiaomi представит телевизоры нового покоXiaomi очень скоро представит свои телевизоры Mi следующего поколения. В преддверии официального анонса, ...
Обзор Trust GXT 210 USB. Микрофон для иг...
Обзор Trust GXT 210 USB. Микрофон для игВ конце прошлого года мы изучали сразу несколько микрофонов, оптимизированных под проведение трансляций и...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Trust GXT 210 USB. Микрофон для игр и общенияОбзор Trust GXT 210 USB. Микрофон для игр и общения
Обзор плюсов и минусов флагманского смартфона Google Pixel 3 XL 64GBОбзор плюсов и минусов флагманского смартфона Google Pixel 3 XL 64GB
Обзор EZVIZ Mini Trooper. Беспроводная система видеонаблюденияОбзор EZVIZ Mini Trooper. Беспроводная система видеонаблюдения
Обзор Toshiba Surveillance S300 (HDWT150UZSVA). Жесткий диск для видеонаблюденияОбзор Toshiba Surveillance S300 (HDWT150UZSVA). Жесткий диск для видеонаблюдения
Обзор Digma S-33. Портативная колонка с MP3 и FMОбзор Digma S-33. Портативная колонка с MP3 и FM
Обзор Chuwi Herobook. Круто и бюджетно...
Обзор Chuwi Herobook. Круто и бюджетноКомпания Chuwi, о которой мы уже не первый раз слышим, анонсировала свой очередной продукт под названием ...
Обзор Fastlane: Road to Revenge. Весьма ...
Обзор Fastlane: Road to Revenge. Весьма Большая часть современных казуальных игровых проектов копируют уже успешные идеи других студий и разработ...
Предварительный обзор Lian Li LanCool On...
Предварительный обзор Lian Li LanCool OnЕсли вы следите за рынком компьютерного железа, то заметили, что буквально каждый второй производитель ко...
Обзор Polysphere. Лучшая игра уходящего ...
Обзор Polysphere. Лучшая игра уходящего Меня постоянно интересуют новые интересные мобильные игры, которые могут хотя бы удивить. В последнее вре...
Предварительный обзор Philips 499P9H1. О...
Предварительный обзор Philips 499P9H1. ОВ последнее время на рынке появилось множество широкоформатных мониторов. Их даже слишком много стало — б...
Обзор Chilly Snow. Шикарная игрушка...
Обзор Chilly Snow. Шикарная игрушкаВ последнее время очень редко на глаза попадается какие-то интересные игры, которые действительно стоят в...
Предварительный обзор Huawei Nova 4. Отв...
Предварительный обзор Huawei Nova 4. ОтвНекоторое время назад в сети начали обсуждать возможность вывода фронтальной камеры на дисплей смартфона....
Предварительный обзор Cooler Master Wrai...
Предварительный обзор Cooler Master WraiВ последнее время производители компьютерного железа активно работают над внедрением подсветки в абсолютн...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Play. До...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Play. ДоНекоторое время назад, 24 декабря, в продажу поступил новый смартфон Xiaomi Mi Play, который активно рекл...
Обзор The Room: Old Sins. Возвращение ле...
Обзор The Room: Old Sins. Возвращение леЯ всегда был большим фанатом франшизы The Room, которая сильно выделялась на фоне остальных проектов. Раз...
Huawei рассказала о главных особенностях...
Huawei рассказала о главных особенностяхНедавно в Москве прошла пресс-конференция Huawei, которая была посвящена основным новым особенностям обно...
Предварительный обзор KFA2 GeForce RTX 2...
Предварительный обзор KFA2 GeForce RTX 2Производителям компьютерного железа приходится крайне тяжело — им нужно как-то привлекать внимание со сто...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor