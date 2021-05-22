Зачем бизнесу мобильное приложение

С развитием мобильных технологий человечеству открылись широкие возможности и инструменты которые внедряются во все сферы нашей жизни. Мобильные устройства оснащены функциональными приложениями, играми и развлечениями. Технологии затронули и сферу бизнеса. Зачем мобильные приложения нужны бизнесу рассмотрим в этой статье.

Преимущества и недостатки разработки мобильных приложений для бизнеса

К преимуществам несомненно можно отнести увеличение прибыли. Мобильные приложения уведомляют клиентов о скидках, акциях и выгодных предложений. Благодаря приложению можно автоматизировать все процессы. Клиент через приложение самостоятельно совершит операции без участия ваших сотрудников. Вы получите лояльность аудитории благодаря удобному интерфейсу и простому алгоритму работы с компанией. Для мобильного приложения главной задачей является функционал. Мобильное приложение обеспечивает круглосуточную связь с клиентом, контролирует бизнес благодаря аналитическим функциям. К недостаткам относится совместимость. Разработка мобильных приложений для iOS, Android, Windows потребует отдельной версии для каждого из платформ. К минусам также можно отнести поддержку и обслуживание. Поддержка приложения потребует больше времени и денег. Разработчикам необходимо регулярно выпускать обновления, улучшать сервис и исправлять технические проблемы.

Типы проектов, для которых лучше подходят мобильные приложения

Выделяются четыре категории лучших проектов для мобильных приложений: игры для смартфона, промо-приложения, контентные сервисы и социальные сети.

Особенности разработки приложений на Android

Разработка приложений для android занимает немало времени. Необходимо определить концепцию приложения, определить бизнес-требования продукта: целевую аудиторию, бизнес-цели, требования бренда и т.д. Так как количество пользователей используют платформу Android, то можно разработать приложение на данной платформе, благодаря этому ваш бизнес охватит большое количество клиентов.

Разработка приложения на платформе iOS

Стоит отметить, что платформой iOS пользуется меньшее количество пользователей, чем Android. Но у данной платформы есть свои преимущества. Устройства на iOS отличаются высоким уровнем безопасности, их сложно взломать и похитить личные данные. В целом, адаптировать мобильное приложение под устройства Apple проще, а разработка мобильного приложения под iOS пройдет быстрее.

Технологии разработки мобильного приложения

Kotlin обеспечивает простую и комфортную разработку мобильных приложений для платформы Android. С помощью языка программирования Swift можно разрабатывать приложения для iOS. Для разработки кроссплатформенных приложений под Android и iOS используется фреймворк React Native.

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