Загадочное устройство Xiaomi с процессором Snapdragon 875 засветился в Geekbench

Компания Qualcomm представит следующий флагманский процессор Snapdragon 875 1 декабря. Накануне этого в сети уже просочилась информация с приложения Geekbench, где неизвестное устройство компании Xiaomi работает на чипе Qualcomm Snapdragon 875.

Устройство Xiaomi с кодовым названием M2012K11C засветилась в Geekebench. Покопавшись в исходном коде списка Geekbench, видно, что устройство на процессоре Snapdragon 875.

Количество ядер ЦП, перечисленных внутри, соответствует более ранним утечкам. Это говорит о том что, процессор имеет тактовую частоту 1,8, 2,42 и 2,84 ГГц. А графический процессор будет создан на базе Adreno 660, это ясно видно и в исходном коде. Возвращаясь к Geekbench, мы видим, что тестируемое устройство работает под управлением Android 11, что очевидно. Он имеет 5,02 ГБ оперативной памяти и набирает 1105 баллов в одноядерном и 3512 баллов в многоядерном. В списке Geekbench ничего не говорится об устройстве, но можем предположить, что это тестовая версия грядущего Mi 11.