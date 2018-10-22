Загружаем Skype для Android

Когда-то давно, когда Skype еще не был куплен Microsoft, мы лишь мечтали о возможности звонить с видео со смартфона. Сейчас это более чем реально — вы просто переходите по ссылке https://skyped.ru/dlya-android.html , качаете приложение для своего смартфона и все, можно спокойно отправляться общаться, переписываться и созваниваться по видео. Программа довольно удобная и понятная без лишних видеоуроков, после регистрации нужно лишь добавить друзей и знакомых, а потом нажимаете кнопку звонка и вот вы уже общаетесь. Разработчики явно постарались сделать свой продукт максимально удобным для широкой массы пользователей. И у них получилось.Начнем с того, что лет пять назад у Skype не было бесплатных групповых видеозвонков, а за качественную картинку в видео нужно было прямо бороться. Однако, новый владелец в лице Microsoft дал добро на введение новых возможностей для продукта, которые очень понравились фанатам приложения. Теперь групповые видеозвонки стали бесплатными и если ваша платформа поддерживает эту возможность, то можно хоть всю группу университета собрать в одном диалоге и спокойно общаться на разные темы. Сейчас подобным образом проводят лекции и семинары, когда преподаватель вещает на целую группу студентов.

Помимо этого, качество картинки в видеозвонках сильно выросло. Раньше мы покупали камеры с HD качеством записи и не понимали, почему картинка такая ужасная во время разговора, теперь ситуация изменилась. Разработчики подтянули базу серверов, улучшили оптимизацию и интернет сейчас стал чуточку более шустрым. Это позволяет вам общаться в реальном времени с отличным качеством изображения — вас видно хорошо и собеседника вы тоже наблюдаете без трудностей и мыльной картинки. Громадный прорыв, который уже сейчас позволяет людям с разных концов света общаться в видео.Приложение для Android тоже отлично реализовали и с каждым разом улучшают. Вы можете легко и удобно общаться с друзьями, отправлять в чате картинки, анимации и даже файлы. При необходимости вы можете позвонить и поговорить с человеком, а если и этого мало, то активируйте видеозвонок и общайтесь практически как в реальной жизни. При этом, вам не нужно за что-то платить — нужен лишь интернет и фронтальная камера на смартфоне, больше ничего. Отличный пример того, как бесплатные приложения меняют нашу жизнь к лучшему и постоянно улучшаются сами. Обязательно стоит воспользоваться этой возможностью.