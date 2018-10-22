Загружаем Viber из правильных ресурсов

Современные технологии очень быстро меняются, развиваются и предоставляют нам новые возможности для повседневной жизни. Еще лет пять назад мы даже не могли и представить себе что-то кроме звонков и СМС, тогда интернет был лишь в зародыше. Но, производители смартфонов активно продвигали новые протоколы сотовой сети, мобильные операторы тоже не отставали и вот сейчас дешевле звонить по интернету, чем по обычной сотовой связи. Заходим на сайт https://myviber.ru/skachat.html , качаем программу для нужной платформы и спокойненько начинаем общаться с друзьями и родственниками со всего света. И вам при этом не нужен роуминг или что-то в таком духе.Начнем с того, что Viber поддерживается громадным набором платформ. Даже теми, которые уже давно морально устарели и не могут предоставлять своим владельцам какие-то современные возможности. За это стоит похвалить разработчиков, ведь они продолжают активно работать в том направлении, которое уже давно было бы забыто. Сейчас вы легко берете в руки смартфон даже пятилетней давности, загружаете туда программу и у вас все работает, все функции и возможности. Разве это не круто? Да и настольные платформы тоже поддерживаются по всем фронтам, можно хоть на Windows общаться, хоть на Mac.

После установки приложения вы просто включаете мобильный интернет и из любой части планеты можете звонить своим товарищам. Здесь нужно понимать два важных момента. Чтобы вы могли написать или позвонить кому-то, у этого человека должно быть установлено приложение и должно быть подключение к интернету. Из Viber, кстати, можно звонить и просто на номер телефона, но это довольно дорогое удовольствие. Проще попросить собеседника подключиться к интернету и поговорить совершенно бесплатно. Если эти два правила соблюдены, то тратить деньги вам не нужно, общение совершенно бесплатное и без ограничений по времени.Стоит отметить, что у Viber отличное качество голосовой связи. Видео в последнее время я лично не пользовался и не могу сравнить с тем же Skype, а вот обычными звонками пользуюсь постоянно. Голос передается отчетливо, без рывков и мутации, без торможения и вылетов. Можно легко позвонить в другую часть Земли, пообщаться с кем-то в течение часа и потом дальше заниматься своими делами. Без Viber вы бы заплатили баснословные деньги за эту возможность, но сейчас технологии позволяют общаться и звонить без труда и вложения реальных средств. И это нас очень радует.