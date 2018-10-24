Займ под залог ПТС автомобиля. Какова цена денег?

Развитие банковской системы привело к тому, что сегодня любой может заниматься на расстоянии как предпринимательской деятельностью, так и денежно-кредитными операциями. Многие из нас уже знакомы с возможностью получить кредит онлайн, когда в течение нескольких минут после оформления заявки деньги поступают на ваш лицевой счет. На сегодняшний день аналогичная дистанционная возможность получения денег появилась у обладателей автомобилей. На сервисе Carmoney вы можете дистанционно оформить займ под залог ПТС вашего личного автомобиля. Какова стоимость подобных денег?

Все конкретные финансовые условия описаны на сайте сервиса. Мы лишь отметим, что практически для всех сервис предоставляет займ под 30% годовых с возможностью ежемесячного погашения. Имеется возможность оформления займа на срок до пяти лет. Если вы окажитесь не в состоянии платить - вы отдадите свой автомобиль, который заложили в сервисе. Максимальная сумма выдаваемых средств и срок зависит от характеристик закладываемого автомобиля и может составлять от 50 тысяч до 1 миллиона рублей.

Из интервью журналу Forbes руководителя сервиса Carmoney, который является сооснователем сервиса CarPrice, известно, что при разработке сервиса использован зарубежный опыт - аналогичных сервисов в США. На данный момент ежегодно услугами онлайн-кредитования в стране пользуется более 360 000 человек. Многие обладают автомобилями и имеют стабильный заработок, следовательно, могут получить деньги наличными под понятные условия в сервисе Carmoney.

Сервис работает по понятной схеме. Вы оставляете заявку на сайте после расчета в специальном окне. Уже на данном этапе одобряется максимально возможная сумма заема в зависимости от марки автомобиля, его пробега, года выпуска и другой информации, который сервис получает по своим каналам. На следующем этапе необходимо подъехать в офис партнера сервиса, где будет осуществлена фотография автомобиля, дозаполнение документов и перевод денег на указанную вами карту. При этом вы получаете деньги и продолжаете ездить на своем автомобиле. Если появится желание заем можно погасить досрочно, либо выплачиваеть по оговоренной сумме в ежемесячном порядке.