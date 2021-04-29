Запущен Lenovo Personal Cloud T2 по цене 154 доллара США

Компания Lenovo объявила о выпуске нового облачного хранилища под названием Lenovo Personal Cloud T2.

Персональное облачное хранилище представляет собой физическое хранилище для безопасного хранения дома. Lenovo Personal Cloud T2 - это устройство NAS (сетевое хранилище), которое обеспечивает архитектуру хранилища на уровне файлов, которая делает хранимые данные более доступными для сетевого устройства.

На основном оборудовании облачное хранилище оснащено процессором Realtek RTD1296 (четырехъядерный A53) с 2 ГБ памяти DDR4, и на борту имеется 8 ГБ флэш-памяти eMMC 5.1. Устройство также оснащено портом Gigabit Ethernet, а также портом USB-A 3.0 и портом USB-C 3.0. Устройство также поддерживает двустороннее резервное копирование на двух дисках RAID 1.

Lenovo Personal Cloud T2 поставляется с обновленной программной системой LSM 2.0, которая предоставляет такие функции, как резервное копирование WeChat, автономная загрузка, загрузка Thunder, удаленное воспроизведение, автономное транскодирование видео, DLNA, сетевой диск Baidu, проникновение в NAS и прямая передача P2P.

За счет высокоскоростного развертывания на всех континентах мира, узел шлюза производительности позволяет пользователям получать доступ к данным в устройстве с высокой скоростью и стабильностью. Lenovo Personal Cloud T2 поступит в продажу в Китае 10 мая по цене 154 доллара США за двухпозиционную бездисковую версию.