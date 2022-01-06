Запущено приложение Razer Smart Home для управления подсветкой

Приложение Razer Smart Home App, работающее на базе Razer Chroma RGB, имеет 16,8 миллионов цветов и набор световых эффектов, которые позволяют пользователям настраивать освещение по настроению и даже создавать иммерсивную среду, которая реагирует на все их домашние развлечения. Razer также представила программу Razer Chroma Smart Home Program - открытое приглашение для аппаратных партнеров из индустрии «умного дома» интегрировать свои продукты в экосистему Razer.
В настоящее время Razer Chroma RGB поддерживает тысячи устройств более чем 50 аппаратных партнеров и более 200 встроенных игр, что делает ее крупнейшей в мире экосистемой освещения для игровых устройств. Программное обеспечение обеспечивает непревзойденный опыт погружения и дает пользователям возможность полностью настроить игровую конфигурацию ПК в соответствии со своим индивидуальным стилем. В рамках существующей программы Razer Chroma RGB Connected Devices Program партнеры по аппаратному обеспечению ПК могут получить доступ к протоколу освещения Razer и интегрировать свои собственные продукты в игровую экосистему ПК. Теперь, когда Razer Chroma RGB выходит за рамки ПК, Razer открывает свою экосистему для привлечения новых партнеров из индустрии «умного дома», чтобы создать единую, легко настраиваемую и простую в управлении домашнюю среду. В настоящее время в программе Razer Chroma Smart Home Program участвуют такие партнеры, как Nanoleaf, LIFX, Yeelight, Monster® и Twinkly, и в ближайшее время появятся новые партнеры. Расширение экосистемы Razer Chroma RGB с помощью приложения Razer Smart Home и программы Razer Chroma RGB Smart Home Program ожидается в первой половине 2022 года.