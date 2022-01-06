Запущено приложение Razer Smart Home для управления подсветкой

Razer объявили о расширении своей отмеченной наградами технологии RGB-освещения Razer Chroma за пределы ПК, в «умный дом». Благодаря новому приложению Razer Smart Home, пользователи вскоре получат единый центр управления и настройки всех своих подключенных устройств в экосистемах ПК и мобильных устройств, что обеспечит максимальное погружение в систему «умного дома».Для решения проблемы, когда пользователям приходится пользоваться несколькими приложениями для управления всеми своими устройствами «умного дома», компания Razer представила приложение Razer Smart Home App - простой, но мощный инструмент, который дает полный, единый контроль в руки пользователя. Razer Smart Home App упрощает процесс установки и настройки, создавая единую экосистему «умного дома», предоставляя пользователям возможность управлять и синхронизировать все свои устройства «умного дома» из одного простого удобного интерфейса.

Приложение Razer Smart Home App, работающее на базе Razer Chroma RGB, имеет 16,8 миллионов цветов и набор световых эффектов, которые позволяют пользователям настраивать освещение по настроению и даже создавать иммерсивную среду, которая реагирует на все их домашние развлечения. Razer также представила программу Razer Chroma Smart Home Program - открытое приглашение для аппаратных партнеров из индустрии «умного дома» интегрировать свои продукты в экосистему Razer.

В настоящее время Razer Chroma RGB поддерживает тысячи устройств более чем 50 аппаратных партнеров и более 200 встроенных игр, что делает ее крупнейшей в мире экосистемой освещения для игровых устройств. Программное обеспечение обеспечивает непревзойденный опыт погружения и дает пользователям возможность полностью настроить игровую конфигурацию ПК в соответствии со своим индивидуальным стилем. В рамках существующей программы Razer Chroma RGB Connected Devices Program партнеры по аппаратному обеспечению ПК могут получить доступ к протоколу освещения Razer и интегрировать свои собственные продукты в игровую экосистему ПК. Теперь, когда Razer Chroma RGB выходит за рамки ПК, Razer открывает свою экосистему для привлечения новых партнеров из индустрии «умного дома», чтобы создать единую, легко настраиваемую и простую в управлении домашнюю среду. В настоящее время в программе Razer Chroma Smart Home Program участвуют такие партнеры, как Nanoleaf, LIFX, Yeelight, Monster® и Twinkly, и в ближайшее время появятся новые партнеры. Расширение экосистемы Razer Chroma RGB с помощью приложения Razer Smart Home и программы Razer Chroma RGB Smart Home Program ожидается в первой половине 2022 года.