Запуск приложения Adobe Creative Cloud Express

Adobe сегодня запустила новый продукт в виде Creative Cloud Express, новой услуги, переименованной и разработанной на основе предыдущих предложений Adobe Spark. Adobe Creative Cloud Express предлагает шаблоны и интуитивно понятные функции, которые еще больше упрощают создание графических видео и других материалов прямо с телефона, планшета или компьютера.

Creative Cloud Express упрощает начало работы с тысячами красивых шаблонов, а также ресурсами для контента социальных сетей, логотипов и многого другого. Почувствуйте помощь надежного дизайнера со всей коллекцией бесплатных фотографий Adobe Stock, а также с полной библиотекой шрифтов Adobe под рукой.

Создавайте все, что вам нужно, в одном месте с помощью интуитивно понятных инструментов, которые позволяют удалять фон, анимировать текст, добавлять свой бренд и многое другое. Всего несколькими нажатиями вы можете изменить размер контента для любого сайта, социальной сети и мгновенно добавить эффекты качества Adobe Photoshop.