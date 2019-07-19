Женщины и мужчины чаще используют очень разные Emoji

Новое исследование, посвященное Всемирному дню эмодзи, показало, что большинство популярных вариантов значительно различаются между женщинами и мужчинами.

Согласно первому в истории Adobe Emoji Trend Report, независимо от пола, «Плакать от смеха» - лучший выбор. Кажется, людям нравится смеяться и заставлять друг друга смеяться. Для женщин вторым и третьим по популярности эмодзи являются выражения любви.

Для мужчин вторым наиболее часто используемым эмоциональным символом является улыбающееся лицо, а третьим - выражение грусти, обычно применяемое для выражения симпатии. Возможно, мужчинам неудобно выражать свою любовь крошечными картинками, но опрос Adobe показал, что это не так. На самом деле, 65% респондентов более комфортно выражают свои чувства с помощью смайликов, чем словами.

Также люди указывают на целый ряд других эмоций, от гнева до гордости.