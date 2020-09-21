Живое видео о Galaxy S20 FE перед официальным анонсом

Согласно новому видео, опубликованному источником на YouTube канале, четко показывает внешний вид Galaxy S20 FE.

Дисплей не отличается от изображения рендера опубликованному ранее, что касается камеры, встроенной под экран, видно что она меньше, чем камера в серии Galaxy S20, а задняя часть оснащена тремя камерами со светодиодной вспышкой, окруженными прямоугольной рамкой. Вертикальность аналогична таковой у Galaxy Note 20, а задняя крышка сделана из пластика, а не из стекла. Samsung Galaxy S20 FE может быть представлен 23 сентября на мероприятии.