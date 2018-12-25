Журнал «Мир фантастики» возрождается из пепла

Наверняка многие наши читатели помнят, о таком замечательном журнале, как «Мир фантастики», который на протяжении 15 лет знакомил читателей с фэнтези и фантастикой во всех их многообразных проявлениях: от книг и сериалов до кино и настолок. А в 2006 он был даже признан лучшим фантастическим журналом Европы. К сожалению, в 2018 году издательство «Игромедиа» приняло решение закрыть любимые многими журналы «Мир фантастики» и «Игромания».

К счастью, мир не без добрых людей, и издательский холдинг Hobby Word выкупил права на бренд, и обновленный журнал, словно птица феникс, готовится возродится из пепла. С сегодняшнего дня, на платформе CrowdRepublic стартует компания по подписке на журнал «Мир фантастики» на 2019 год (https://crowdrepublic.ru/project/1015237/Mir-fantastiki-podpiska-na-vozrozhdyonnyy-zhurnal), причем это единственное место, где можно будет оформить подписку. Доступно два варианта: подписка на четыре номера (включая один спецвыпуск) и на целый год. Те, кто сразу оформит годовую подписку, получат также эксклюзивный сборник комиксов и иллюстраций постоянного иллюстратора «Мира фантастики» Александра Ремизова. Если же вы привыкли приобретать журналы раз в месяц, то это с легкостью можно будет сделать в фирменных магазинах Hobby Games.Главная цель данной кампании — предоставить читателям наиболее удобный способ получать любимый журнал, а также помочь редакции сделать его лучше. В новых номерах читателей ждет много сюрпризов: редакция планирует сделать более свежий и современный дизайн, публиковать больше эксклюзивных статей, а также рассказов и комиксов, в том числе от зарубежных авторов. Многое зависит, конечно, от спроса, и если кампания окажется очень успешной, то в журнале появятся уникальные вложения, а также увеличится число страниц. Первый номер обновлённого «Мира фантастики» увидит свет во второй половине февраля. Что самое приятное, над ним работает та же команда, что и раньше, поэтому можно надеяться, что он сохранит в целостности все то, за что мы его полюбили.