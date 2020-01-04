Зимнее трансферное окно. Ибра в Милане!

В европейских лигах наступает пауза. Не успев оно начаться уже проведены десятки сделок. Спартаковец Педро Роша перейдет в бразильский клуб "Фламенго" на правах аренды. Эсекиэль Паласиос перешел из "Ривер Плейт" в "Байер" за 17 миллионов евро. Карлес Аленья из "Барселоны" отдан в аренду в "Бетис" до конца сезоны, без права выкупа.

Иван Игнатьев выступавший за "Краснодар" теперь будет играть за "Рубин". Марио Манджукич продолжит карьеру в Катаре за клуб "Аль-Духаил". Юлиан Вайгль отправиться из "Боруссии" в португальский клуб "Бенфика" за 20 млн евро. Эрлинг Холанд 19-летний форвард продолжит карьеру в "Боруссии". Трасфер из "РБ Зальцбург" составил 20 миллионов евро.

Главной неожиданностью трасферного окна оказался переход Златана Ибрагимовича в "Милан" из "ЛА Гэласи". Ибрагимовичу уже 38 лет, но, несмотря на возраст, он способен принести пользу «Милану». В сезоне MLS 2019 года на счету Златана 31 матч, 31 гол и 8 голевых передач.