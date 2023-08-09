Zoom будет собирать данные клиентов для обучения своей ИИ

Исходя из информации, которая появилась в обновлённых условиях использования платформы Zoom, компания собирается использовать определённые данные клиентов для обучения своей модели искусственного интеллекта или модели машинного обучения. Это изменение вступило в силу 27 июля и, по сути, предоставляет платформе право использовать конфиденциальные данные клиентов в целях обучения. На первый взгляд это может показаться не очень значительным событием для многих людей, но на самом деле это огромная беда, так как теперь весьма секретные данные будут использоваться для обучения его искусственного интеллекта — в том числе будет использоваться база данных информации о использовании коммерческого продукта, телеметрических и диагностических данных, а также аналитических сводок, которые были собраны компаниями для личного использования.

Худшая часть здесь заключается в том, что вы практически не можете отказаться от сбора данных — единственный вариант заключается в том, чтобы удалить информацию о себе из профиля, удалить сам профиль и больше никогда не пользоваться Zoom в принципе. С другой стороны, компании редко используют секретные данные в переговорах по Zoom, так что воспользоваться этим преимуществом будет проблематично. Вероятно, какие-то разговоры, аналитика и коммерческая переписка всё же будут использоваться для обучения искусственного интеллекта. Для кого-то это определённо проблема и крупные компании просто откажутся от Zoom.