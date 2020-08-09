Zoom добавила ряд функций для улучшения видеозвонков

Разработчики приложения Zoom выкатили новое обновление, которое увеличивает взаимодействие посетителей и добавила ряд новых функции.

Новые функции, похоже, взяты из многих приложений для обмена короткими видео, таких как TikTok и SnapChat, где пользователи могут снимать видео и использовать фильтры или добавлять эффекты, такие как кроличьи уши, или использовать приложение, чтобы сгладить свою кожу и украсить себя.

Также лай собак, жужжание вентилятора или гул детей, играющие на заднем плане, почти исчезнут благодаря улучшенному подавлению фонового шума Zoom.

Как и в популярных приложениях для чата, теперь можно отправлять смайлики во время видеоконференции.