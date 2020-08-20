Zoom переходит на умные дисплеи Google Nest, Facebook Portal и Amazon Echo Show

Zoom объявила, что сделает свое программное обеспечение для видеоконференций доступным для использования на смарт-дисплеях Google Nest Hub Max, Facebook Portal и Amazon Echo Show в конце 2020 года.

Объявление стало неожиданностью, учитывая, что у всех этих компаний есть конкурирующие решения для видеоконференцсвязи. У Google есть Meet, у Facebook есть комнаты, а у Amazon есть Chime. В конечном итоге это хорошая новость для потребителя, потому что это означает, что у людей, работающих дома, будет больше устройств на выбор для присоединения к видеоконференциям.

Умные дисплеи стали обычным гаджетом в домашних хозяйствах по всему миру, а благодаря своим большим дисплеям, встроенным сенсорным экранам и высококачественным направленным микрофонам они идеально подходят для видеоконференцсвязи. Владельцы портала Facebook могут начать использовать Zoom с сентября этого года, а владельцы Google Nest Hub Max и Amazon Echo Show 8 получат поддержку в конце этого года.
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