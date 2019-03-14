Звонки за границу. Обзор приложения Yolla

Если вам приходилось звонить из России за границу или наоборот в Россию из других стран, то вы, наверное, уже успели понять, как дорого могут обходиться международные звонки. В роуминге особо много не наговоришь, а ведь иногда поговорить подольше просто необходимо.

С приходом Whatsapp и Viber ситуация стала легче, бесплатные звонки по всему миру теперь не проблема. Но бывают такие ситуации, когда даже эти именитые приложения не в силах помочь вам. И тогда на помощь приходит Yolla – приложение для звонков за границу.

Куда можно звонить?

С Yolla вы можете делать международные звонки по всему миру вне зависимости от страны и типа телефона. Просто наберите номер и разговаривайте. При этом вы получите высокое качество звонков без помех и обрывов связи. Можно звонить как на мобильные, так и на городские номера.

Заявленные фичи

Пожалуй, самая нужная функция – это сохранение своего номера телефона. Это особенно актуально, если вам вдруг потребовалось позвонить из-за рубежа в официальные службы вроде банков или страховых. По номеру они сразу определят вас в своей системе, а значит вы потратите меньше времени на то, чтобы дать понять банку, что вы – это вы.

Прозрачная тарификация – вы видите цену за минуту перед тем, как совершить звонок. Также там нет никаких скрытых платежей или платы за соединение, всё просто и понятно.

Тем, кому вы звоните, не нужно ни приложение, ни даже смартфон. Вы можете позвонить бабушке или престарелым родителям, у которых есть лишь старая кнопочная Nokia из 2000-х или городской телефон.

Так же как и у Вайбера или Вотсапа, все звонки с приложения на приложение бесплатные. При этом благодаря HD-звонкам и использованию IP-телефонии качество связи всегда остается на высоком уровне.

Международные звонки через Yolla дешевле, чем у сотовых операторов. Вы можете забыть о роуминге и разговаривать долго со спокойной душой, не думая о том, что за 10-минутный звонок вам придется отдать сумму с тремя нулями.

Хотя, если вы звоните в Узбекистан, находясь в России и с российских мобильных операторов, выиграть не получится. У Теле2 звонки в Узбекистан 3.5 руб/мин, а у Yolla - 6,5 руб/мин.

Вас интересуют дешевые звонки в Казахстан? Тут разница уже в пользу Yolla. Например, в выгодном пакете у Мегафона одна минута стоит 8,5 руб/мин, а у Yolla - 6,6 руб/мин.

А если вам нужно позвонить в США, то Yolla будет просто вне конкуренции - всего 50 коп/мин! При этом нет никакой платы за соединение и абонентской платы!

У Yolla есть и бесплатные звонки. Вы можете зарабатывать кредиты при просмотре рекламы партнеров. Также в приложении есть реферальная программа: если вы пригласите друга, и он пополнит свой счёт, то вы оба бесплатно получите по $3 на свои аккаунты.

Итог

Приложение отлично подойдет для путешественников и тем, у кого родственники живут за рубежом. У Yolla хорошие цены на международные вызовы, звонить можно куда угодно и откуда угодно. В общем и целом, они взяли всё лучшее от популярных интернет-звонилок и сотовых операторов, убрали всё лишнее и преподнесли это в красивой обертке с дешевыми ценами, хорошим качеством и неплохой функциональностью.

В Appstore и Google Play у них уже более миллиона установок и много положительных отзывов. Мы посмотрели цены и попробовали звонить друзьям за рубеж на разные номера. Списали денег столько же, сколько указывали до звонка, помех не было, собеседников слышали хорошо. Если соберетесь ехать за границу в отпуск или командировку, то советуем заранее скачать приложение Yolla, чтобы при звонках домой не тратиться на роуминг.