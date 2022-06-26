Лучшая беговая дорожка для ходьбы и бега дома в 2022. 10000 шагов при любой погоде

Согласно рекомендациям ВОЗ, в день нужно проходить около 10000 шагов. Такая активность позволяет поддерживать мышечный тонус и сохранять нормальную работу сердечно-сосудистой системы. Помимо этого, укрепляется позвоночник, суставы и активизируется кровоток, обогащая внутренние органы кислородом, нормализуется давление и снимается стресс. Это же может помочь начать сокращать вес для тех, кто страдает его избытком.

Современные же реалии и сидячий образ жизни не дают большинству из нас набирать за день этот минимальный лимит. В идеальных условиях нужно выделить себе время и быстрым шагом, не отвлекаясь на смартфон пройтись на свежем воздухе. Реальность же и ритм мегаполиса не всегда позволяют это сделать. Решить вопрос можно с помощью дорожек для ходьбы, не требующих заметного места в комнате. Мы собрали для вас шесть наиболее удачных моделей, среди доступных на российском рынке.

WalkingPad A1

Простой и строгий дизайн. У нее небольшая высота и пескоструйная обработка внешних граней. Из особенностей отмечается LED-дисплей. Выводится информация по пройденному расстоянию, количеству шагов и сожжённых калорий. Есть колеса на основной части блока с помощью которых собранную дорожку с места на место. В комплекте с ней идет пульт ДУ.

WalkingPad A1 Pro

Эту модель отличает наличие Wi-Fi модуля, позволяющего связываться с приложением на смартфоне. При это также есть пульт ДУ для смены между автоматическим и ручным режимами. Встроенные датчики в трех зонах, определяющие наличие человека на дороже и на основе этих данных корректируется скорость ее движения. Премиальность подчеркнута окраска основного блока в черный цвет.

WalkingPad R2

В отличие от двух отмеченных выше дорожек, рассчитанных на шаги со скоростью до 6 км/ч, у этой дорожке лимит скорости повышен до 10 км/ч. Можно будет бегать. Также стоит отметить телескопическую U-образную ручку, позволяющую держаться при шагах или беге. Есть приложение для смартфона.

WalkingPad K12

Эта модель дает бегать со скоростью до 12 км/ч. У нее мощный мотор с низким уровнем шума. Есть защита от перегрузок. Выполнена в компактном корпусе и имеет складываемую ручку. Для отслеживания тренировок есть пульт ДУ.

WalkingPad C1

Корпус этой дорожки выполнен из алюминиевого сплава. При меньшем весе она сохраняет общую прочность. Ее можно сложить и хранить под кроватью или диваном, не отнимая полезной площади в комнате. Также поддерживает ручной и автоматический режим скорости движения.

Xiaomi URevo Walking Treadmill U1

Беговое покрытие у нее выполнено из пяти слоев, создавая эффект ходьбы по полотну на стадионе. При этом ее можно сложить пополам, высота ее не превышает 10 сантиметров. Отмечается низкий уровень шума и вибрации при работе. Доступно 3 программы тренировок с максимальной скоростью до 6 км/ч.