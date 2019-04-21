На кубке мира по Fortnite забанили более 1200 читеров

За первую неделю турнира компания Epic забанила более 1200 учетных записей за читерство.

1163 игрока получили двухнедельный бан в игре. 196 из них были лишены призов, которые они выиграли за первую неделю. Еще 48 были забанены за совместное использование аккаунта (девять из них потеряли призы), а один получил 72-часовой запрет за умышленное отключение.

Восемь учетных записей получили бан за объединение в команды или неофициальные союзы со своими противниками. Есть также один человек, который прошел весь путь до полуфинала, но был навсегда забанен в игре после того, как его застали за читерством в первые же пять минут турнира.

Компания Epic надеется, что следующая волна игроков не будет пытаться одержать победу нечестным путём.