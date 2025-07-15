Новый интернет-магазин «Теплотехника»: каталог 15 000 позиций инженерного оборудования

Компания из Курска, четырнадцать лет поставляющая инженерное оборудование по всей России, показала пример того, как региональный бизнес может идти в ногу с трендами цифровой трансформации. Обновленная онлайн-платформа tt46.ru стала не просто сайтом для заказов — это полноценная экосистема для покупки специализированного оборудования.

За пятнадцать лет работы "Теплотехника" выросла из локального поставщика в серьезного игрока рынка с собственными брендами и развитой логистикой. Сегодня компания работает с индивидуальными застройщиками, крупными строительными фирмами и даже розничными сетями.

Цифровые решения для инженерных систем

Интернет-магазин покрывает 20 субъектов РФ собственной логистикой, что делает его одним из крупнейших специализированных ресурсов в стране. Новая платформа объединила несколько ключевых функций:

автоматизированный подбор оборудования для конкретных объектов;

интеграция с базами данных производителей для актуальных цен;

система B2B-заказов с персональными скидками;

онлайн-консультации по техническим вопросам;

трекинг доставки от склада до объекта.

Особенно важно, что сайт учитывает специфику российского рынка инженерного оборудования. Здесь можно найти как импортную продукцию, так и отечественные аналоги, которые часто превосходят зарубежные образцы по соотношению цены и качества.

Собственное производство в эпоху импортозамещения

Торговые марки РОСС и ADUADREAM заслуживают отдельного внимания. Эти бренды создавались не для галочки, а как серьезная альтернатива импортной продукции. Компания разработала линейку с учетом российских климатических условий и строительных норм.

Контроль качества здесь многоступенчатый: от входящих материалов до готовой продукции. Такой подход позволил создать оборудование, которое работает надежно даже в условиях сибирских морозов или южной жары.

Логистическая инфраструктура выглядит внушительно: 12 000 квадратных метров складских площадей, 25 собственных автомобилей разного класса. Компания может привезти как небольшую партию радиаторов для частного дома, так и комплект оборудования для многоэтажки.

Масштабы и перспективы развития

Цифры говорят сами за себя: за четырнадцать лет работы компания укомплектовала более 100 000 объектов. Это означает, что где-то в России каждый день включается отопление, установленное при участии курских специалистов.

Сейчас https://tt46.ru/ обслуживает свыше 2 000 постоянных клиентов в 25 регионах. Новая онлайн-платформа должна существенно расширить географию продаж и привлечь новых партнеров.

Каталог насчитывает более 15 000 наименований — от простых кранов до сложных котельных установок. Прямые контракты со 100 производителями гарантируют конкурентные цены и стабильные поставки даже в условиях рыночной нестабильности.