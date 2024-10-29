Видеорегистратор с GPS-информатором. Обзор Fujida Zoom Smart S WiFi

Видеорегистратор в автомобиле можно смело отнести к обязательному аксессуару, являющимся важным элементом безопасного вождения. Изучаемый сегодня Fujida Zoom Smart S WiFi предлагает целый ряд преимуществ относительно решений конкурентов, это быстросъемное магнитное крепление в двух вариантах исполнения, предустановленный поляризационный фильтр, распознавание дорожных знаков, приложение для смартфона с упрощенным обновлением базы данных, а также переноса отснятых файлов в память смартфона.

Fujida Zoom Smart S WiFi

Комплектация

Поставляется видеорегистратор в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением. На ее обратной стороне подробная таблица с характеристиками. Комплект включает крепление с вакуумной присоской, крепление с двухсторонним скотчем, адаптер питания, клипсы для кабеля, CPL-фильтр, салфетку из микрофибры, сумку чехол, кардридер, пленку для лобового стекла, руководство пользователя на русском языке.

Fujida Zoom Smart S WiFi

Внешний вид

Владелец видеорегистратора может выбрать между двумя вариантами крепления на лобовое стекло. Оба варианта с магнитным креплением, обеспечивающим быстрое снятие и установку.

Fujida Zoom Smart S WiFi

Первый это крепление с вакуумной присоской и прижимной ножкой, второе – площадка с двухсторонним 3M-скотчем. Поддерживается поворот вокруг оси на 360 градусов. Такой выбор будет актуален как для личного автомобиля, позволяя подобрать оптимальное место установки, а также каршеринга когда эксплуатация видеорегистратора будет идти в арендном автомобиле. При этом в комплекте есть прозрачные стикеры, повышающие надежность фиксации.

Fujida Zoom Smart S WiFi

Гнездо для подачи питания на видеорегистратор находится в основании крепежа. На само устройство оно подается сквозным способом. Не будет проблем со скрытым подводом кабеля и будет возможность оставлять крепеж с поданным питанием на время парковки.

Fujida Zoom Smart S WiFi

Само устройство выполнено в корпусе из черного пластика с компактными габаритами. Сборка проведена на высоком уровне

Fujida Zoom Smart S WiFi

На лицевую сторону направлен объектив с углом обзора 170 градусов, оптическая группа которого собрана из стеклянных линз. На него предустановлен CPL-фильтр, предназначенный для удаления зеркального отражения и бликов солнца. Его можно будет отрегулировать индивидуально, поворачивая в стороны и добиваясь максимального удаления бликов по выводимому изображению на экран.

Fujida Zoom Smart S WiFi

Также на лицевой стороне находится динамик, используемый для вывода предупреждений по камерам и радарам. Помимо этого Fujida Zoom Smart S WiFi оснащен датчиком освещения, автоматически регулирующего яркость экрана.

Fujida Zoom Smart S WiFi

На основании слот для карты памяти. Видеорегистратор поддерживает емкие накопители. По краям корпуса механические кнопки управления, используемые для быстрых команд, таких как защита ролика от перезаписи и добавление пользовательской точки в базу камер, а также взаимодействия интерфейса. На сторону пользователя направлен 3-дюймовый TFT дисплей с высокой яркостью и широкими углами обзора.

Fujida Zoom Smart S WiFi

Интерфейс хорошо проработан и не перегружен элементами. На него помимо потокового изображения с камеры выводится данные по стационарным точкам по пути движения. С данными по скорости, типу камеры и разрешенной скорости на участке.

Настройка

Fujida Zoom Smart S WiFi

Меню разделено на несколько разделов, ведется детальная настройка видеосъемки, а также радарной части. Выбираются разрешение съемки и частота кадров, длительность роликов, WDR, отображение штампа скорости и даты. Датчик движения, ручная экспозиция и яркость.

Fujida Zoom Smart S WiFi

Для радара выставляются регион эксплуатации, вывод голосовых предупреждений, допустимое превышение, контроль максимальной скорости движения, отключение и включение отдельных типов комплексов. Проводится калибровка GPS.

Fujida Zoom Smart S WiFi

Софт

Fujida Zoom Smart S WiFi

Для смартфона доступно бесплатное приложение. Соединение проходит через точку доступа Wi-Fi, запускаемой Fujida Zoom Smart S WiFi с помощью меню. После соединения можно проверить наличие обновлений базы данных и прошивки, при выходе свежих версий обновить не снимая видеорегистратор с лобового стекла.

Fujida Zoom Smart S WiFi

Вывод отснятых файлов. Любой из них можно удалить или перенести в память смартфона.

Fujida Zoom Smart S WiFi

Проведение общих системных настроек работы, а также форматирование карты памяти.

Fujida Zoom Smart S WiFi

Тесты

Fujida Zoom Smart S WiFi

Видеорегистратор оснащен GPS-модулем, использующим сигнал нескольких систем геопозицинирования. Холодный старт занимал 30 секунд, проблем с точностью отображения скорости замечено не было. Данные по скорости и датчикам фиксируются при видеозаписи и могут выступать дополнительным доказательством при разборе спорных ситуаций.

Fujida Zoom Smart S WiFi

Fujida Zoom Smart S WiFi поддерживает вывод предупреждений по стационарным камерам и радарам. База данных включает различные типы систем, включая контроль средней скорости на участке, работающие в спину, фиксирующие стоп-линию и выделенную полосу. Обновление базы проходит регулярно и в условиях мегаполиса это вполне заменяет отдельно устанавливаемый радар-детектор.

Fujida Zoom Smart S WiFi

Построен на базе высокопроизводительного процессора Novatek 96675 и использует матрицу SONY IMX 307 Star Night. Максимальное разрешение съемки 2304х1296 пикселей с частотой 30 кадров в секунду. Высокая детализация в ночное и дневное время.

Дневная съемка Fujida Zoom Smart S WiFi

Ночная съемка Fujida Zoom Smart S WiFi

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorFujida Zoom Smart S WiFi – видеорегистратор снимающий с высокой детализацией и разрешением, поддерживающий вывод предупреждений по радарам и камерам. CPL-фильтр, два крепления с магнитной фиксацией, приложение для смартфона, регулярное обновление базы данных, поддержка емких накопителей, суперконденсатор, 2-летняя гарантия.
Fujida Zoom Smart S WiFi получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Видеорегистратор с GPS-информатором. Обзор Fujida Zoom Smart…
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