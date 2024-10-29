Видеорегистратор с GPS-информатором. Обзор Fujida Zoom Smart S WiFi

Первый это крепление с вакуумной присоской и прижимной ножкой, второе – площадка с двухсторонним 3M-скотчем. Поддерживается поворот вокруг оси на 360 градусов. Такой выбор будет актуален как для личного автомобиля, позволяя подобрать оптимальное место установки, а также каршеринга когда эксплуатация видеорегистратора будет идти в арендном автомобиле. При этом в комплекте есть прозрачные стикеры, повышающие надежность фиксации.
Гнездо для подачи питания на видеорегистратор находится в основании крепежа. На само устройство оно подается сквозным способом. Не будет проблем со скрытым подводом кабеля и будет возможность оставлять крепеж с поданным питанием на время парковки.
Само устройство выполнено в корпусе из черного пластика с компактными габаритами. Сборка проведена на высоком уровне
На лицевую сторону направлен объектив с углом обзора 170 градусов, оптическая группа которого собрана из стеклянных линз. На него предустановлен CPL-фильтр, предназначенный для удаления зеркального отражения и бликов солнца. Его можно будет отрегулировать индивидуально, поворачивая в стороны и добиваясь максимального удаления бликов по выводимому изображению на экран.
Также на лицевой стороне находится динамик, используемый для вывода предупреждений по камерам и радарам. Помимо этого Fujida Zoom Smart S WiFi оснащен датчиком освещения, автоматически регулирующего яркость экрана.
На основании слот для карты памяти. Видеорегистратор поддерживает емкие накопители. По краям корпуса механические кнопки управления, используемые для быстрых команд, таких как защита ролика от перезаписи и добавление пользовательской точки в базу камер, а также взаимодействия интерфейса. На сторону пользователя направлен 3-дюймовый TFT дисплей с высокой яркостью и широкими углами обзора.
Интерфейс хорошо проработан и не перегружен элементами. На него помимо потокового изображения с камеры выводится данные по стационарным точкам по пути движения. С данными по скорости, типу камеры и разрешенной скорости на участке.
Меню разделено на несколько разделов, ведется детальная настройка видеосъемки, а также радарной части. Выбираются разрешение съемки и частота кадров, длительность роликов, WDR, отображение штампа скорости и даты. Датчик движения, ручная экспозиция и яркость.
Для радара выставляются регион эксплуатации, вывод голосовых предупреждений, допустимое превышение, контроль максимальной скорости движения, отключение и включение отдельных типов комплексов. Проводится калибровка GPS.
Для смартфона доступно бесплатное приложение. Соединение проходит через точку доступа Wi-Fi, запускаемой Fujida Zoom Smart S WiFi с помощью меню. После соединения можно проверить наличие обновлений базы данных и прошивки, при выходе свежих версий обновить не снимая видеорегистратор с лобового стекла.
Вывод отснятых файлов. Любой из них можно удалить или перенести в память смартфона.
Проведение общих системных настроек работы, а также форматирование карты памяти.
Видеорегистратор оснащен GPS-модулем, использующим сигнал нескольких систем геопозицинирования. Холодный старт занимал 30 секунд, проблем с точностью отображения скорости замечено не было. Данные по скорости и датчикам фиксируются при видеозаписи и могут выступать дополнительным доказательством при разборе спорных ситуаций.
Fujida Zoom Smart S WiFi поддерживает вывод предупреждений по стационарным камерам и радарам. База данных включает различные типы систем, включая контроль средней скорости на участке, работающие в спину, фиксирующие стоп-линию и выделенную полосу. Обновление базы проходит регулярно и в условиях мегаполиса это вполне заменяет отдельно устанавливаемый радар-детектор.
Построен на базе высокопроизводительного процессора Novatek 96675 и использует матрицу SONY IMX 307 Star Night. Максимальное разрешение съемки 2304х1296 пикселей с частотой 30 кадров в секунду. Высокая детализация в ночное и дневное время.