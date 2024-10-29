Видеорегистратор с GPS-информатором. Обзор Fujida Zoom Smart S WiFi

Видеорегистратор в автомобиле можно смело отнести к обязательному аксессуару, являющимся важным элементом безопасного вождения. Изучаемый сегодня Fujida Zoom Smart S WiFi предлагает целый ряд преимуществ относительно решений конкурентов, это быстросъемное магнитное крепление в двух вариантах исполнения, предустановленный поляризационный фильтр, распознавание дорожных знаков, приложение для смартфона с упрощенным обновлением базы данных, а также переноса отснятых файлов в память смартфона.

Комплектация

Поставляется видеорегистратор в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением. На ее обратной стороне подробная таблица с характеристиками. Комплект включает крепление с вакуумной присоской, крепление с двухсторонним скотчем, адаптер питания, клипсы для кабеля, CPL-фильтр, салфетку из микрофибры, сумку чехол, кардридер, пленку для лобового стекла, руководство пользователя на русском языке.

Внешний вид

Владелец видеорегистратора может выбрать между двумя вариантами крепления на лобовое стекло. Оба варианта с магнитным креплением, обеспечивающим быстрое снятие и установку.

Первый это крепление с вакуумной присоской и прижимной ножкой, второе – площадка с двухсторонним 3M-скотчем. Поддерживается поворот вокруг оси на 360 градусов. Такой выбор будет актуален как для личного автомобиля, позволяя подобрать оптимальное место установки, а также каршеринга когда эксплуатация видеорегистратора будет идти в арендном автомобиле. При этом в комплекте есть прозрачные стикеры, повышающие надежность фиксации.

Гнездо для подачи питания на видеорегистратор находится в основании крепежа. На само устройство оно подается сквозным способом. Не будет проблем со скрытым подводом кабеля и будет возможность оставлять крепеж с поданным питанием на время парковки.

Само устройство выполнено в корпусе из черного пластика с компактными габаритами. Сборка проведена на высоком уровне

На лицевую сторону направлен объектив с углом обзора 170 градусов, оптическая группа которого собрана из стеклянных линз. На него предустановлен CPL-фильтр, предназначенный для удаления зеркального отражения и бликов солнца. Его можно будет отрегулировать индивидуально, поворачивая в стороны и добиваясь максимального удаления бликов по выводимому изображению на экран.

Также на лицевой стороне находится динамик, используемый для вывода предупреждений по камерам и радарам. Помимо этого Fujida Zoom Smart S WiFi оснащен датчиком освещения, автоматически регулирующего яркость экрана.

На основании слот для карты памяти. Видеорегистратор поддерживает емкие накопители. По краям корпуса механические кнопки управления, используемые для быстрых команд, таких как защита ролика от перезаписи и добавление пользовательской точки в базу камер, а также взаимодействия интерфейса. На сторону пользователя направлен 3-дюймовый TFT дисплей с высокой яркостью и широкими углами обзора.

Настройка

Интерфейс хорошо проработан и не перегружен элементами. На него помимо потокового изображения с камеры выводится данные по стационарным точкам по пути движения. С данными по скорости, типу камеры и разрешенной скорости на участке.

Меню разделено на несколько разделов, ведется детальная настройка видеосъемки, а также радарной части. Выбираются разрешение съемки и частота кадров, длительность роликов, WDR, отображение штампа скорости и даты. Датчик движения, ручная экспозиция и яркость.

Для радара выставляются регион эксплуатации, вывод голосовых предупреждений, допустимое превышение, контроль максимальной скорости движения, отключение и включение отдельных типов комплексов. Проводится калибровка GPS.

Софт

Для смартфона доступно бесплатное приложение. Соединение проходит через точку доступа Wi-Fi, запускаемой Fujida Zoom Smart S WiFi с помощью меню. После соединения можно проверить наличие обновлений базы данных и прошивки, при выходе свежих версий обновить не снимая видеорегистратор с лобового стекла.

Вывод отснятых файлов. Любой из них можно удалить или перенести в память смартфона.

Проведение общих системных настроек работы, а также форматирование карты памяти.

Тесты

Видеорегистратор оснащен GPS-модулем, использующим сигнал нескольких систем геопозицинирования. Холодный старт занимал 30 секунд, проблем с точностью отображения скорости замечено не было. Данные по скорости и датчикам фиксируются при видеозаписи и могут выступать дополнительным доказательством при разборе спорных ситуаций.

Fujida Zoom Smart S WiFi поддерживает вывод предупреждений по стационарным камерам и радарам. База данных включает различные типы систем, включая контроль средней скорости на участке, работающие в спину, фиксирующие стоп-линию и выделенную полосу. Обновление базы проходит регулярно и в условиях мегаполиса это вполне заменяет отдельно устанавливаемый радар-детектор.

Дневная съемка Fujida Zoom Smart S WiFi

Ночная съемка Fujida Zoom Smart S WiFi

Итоги

Построен на базе высокопроизводительного процессора Novatek 96675 и использует матрицу SONY IMX 307 Star Night. Максимальное разрешение съемки 2304х1296 пикселей с частотой 30 кадров в секунду. Высокая детализация в ночное и дневное время.Fujida Zoom Smart S WiFi – видеорегистратор снимающий с высокой детализацией и разрешением, поддерживающий вывод предупреждений по радарам и камерам. CPL-фильтр, два крепления с магнитной фиксацией, приложение для смартфона, регулярное обновление базы данных, поддержка емких накопителей, суперконденсатор, 2-летняя гарантия.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".