realme выпустила в России флагманские TWS-наушники Buds Air8 Pro

realme объявила о старте продаж в России новых флагманских TWS-наушников Buds Air8 Pro. Модель поступила в продажу 2 июня по рекомендованной цене 8 990 рублей и доступна в двух цветах: белом Master White и чёрном Master Black.Наушники получили двухдрайверную акустическую систему: 11-мм динамик отвечает за низкие частоты, а 6-мм твитер — за высокие. Для каждого динамика предусмотрен отдельный ЦАП. Также заявлены поддержка кодека LHDC 5.0, сертификация Hi-Res Audio, пространственное звучание 3D Spatial Audio и алгоритм Golden Sound для персональной настройки звука через приложение realme Link.

За шумоподавление отвечает адаптивная система ANC до 55 дБ в диапазоне до 5 кГц. Для звонков используются шесть микрофонов, нейросетевые алгоритмы DNN и датчик костной проводимости VPU, который помогает выделять голос пользователя на фоне внешнего шума и ветра.В Buds Air8 Pro также реализованы функции NEXT AI, включая переводчик AI Live Translator с поддержкой более 30 языков и AI Meeting Assistant для записи и транскрибации встреч. Заявленная автономность составляет до 12 часов от одной зарядки и до 50 часов с кейсом. Среди других характеристик — Bluetooth 6.1, мультипоинт, игровой режим с задержкой 45 мс и защита IPX5.