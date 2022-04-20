Обзор 70mai Dash Cam M500. Тесты видеорегистратора Ultra HD

Изучаемый сегодня видеорегистратор 70mai Dash Cam M500 предлагает сразу несколько интересных возможностей. Среди них модули Wi-Fi и GPS/ГЛОНАСС, позволяющие подключаться к нему дистанционно через смартфон для обмена и редактирования видеофайлов, а также проведения настройки системных параметров.

70mai Dash Cam M500

Официальный сайт 70mai Dash Cam M500

70mai Dash Cam M500 на Wildberries

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с эффектным оформлением. Комплект включает крепление на лобовое стекло, основной корпус, USB-кабель, зарядный адаптер в прикуриватель, лопатку для укладки кабеля под обшивкой, пленку, руководство пользователя на английском языке.

70mai Dash Cam M500

Дополнительно для него представлены аксессуары. Среди них есть питающий адаптер для прямого монтажа в бортовую цепь питания автомобиля, колпачки для колес с контролем давления в колесах.

70mai Dash Cam M500 обзор

Внешний вид

70mai Dash Cam M500

Выполнен в формате тубуса с сочетанием глянцевого и матового пластика. Внешний вид у видеорегистратора премиальный.

70mai Dash Cam M500

На лицевую сторону направлен объектив с углом обзора 170 градусов. Его оптическая группа собрана из стеклянных линз.

70mai Dash Cam M500

C одной из сторон спаренная механическая кнопка. Она многофункциональная, останавливает и запускает съемку, защищает ролик от перезаписи.

70mai Dash Cam M500

На противоположной стороне разъем USB-C, используемый для подачи питания. Рядом с ним светодиодный индикатор активности.

70mai Dash Cam M500

Комплектный кабель с запасом по длине. С помощью комплектной лопатки можно будет уложить кабель под обшивкой.

70mai Dash Cam M500

Можно обратить внимание на то, что на корпусе нет слота под карту памяти. Вместо нее используется интегрированный eMMC чип объемом 32 Гбайт.

70mai Dash Cam M500

Такой тип хранения под снимаемые данные быстрее и долговечнее. Именно карты памяти становятся причиной нестабильной работы и потери снятых файлов.

70mai Dash Cam M500

Для фиксации на стекле 70mai Dash Cam M500 используется кронштейн с площадкой, на которую, в свою очередь, нанесен 3М-скотч. Снимается и ставится в кронштейн сдвигом.

70mai Dash Cam M500

При этом компактные габариты и отсутствие броских элементов позволяют оставлять на время парковки. Это еще и позволит зафиксировать происходящее перед автомобилем по срабатыванию датчика удара.

70mai Dash Cam M500

Софт

У видеорегистратора нет встроенного дисплея. Вместо него используется экран смартфона, к которому подключение идет через встроенную точку доступа Wi-Fi. Интерфейс приложения с русской локализацией.

70mai Dash Cam M500

Так можно будет провести калибровку видеорегистратора, отрегулировав положение для получения нужного направления съемки.

70mai Dash Cam M500

70mai Dash Cam M500 автоматически определяет подключённый адаптер для прямого монтажа в бортовую цепь автомобиля. Он необходим для беспрерывного видеонаблюдения с остановленным двигателем без риска разрядки аккумулятора.

70mai Dash Cam M500

Приведен список с опциями настроек. Тут есть параметры для изменения видеосъемки.

70mai Dash Cam M500

При просмотре отснятых роликов оверлеем наносятся данные по скорости, направлению движения и углу наклона.

70mai Dash Cam M500

Тесты

70mai Dash Cam M500

Видеорегистратор записывает видео в разрешении 1994P (Ultra HD). Установлена 5 Мп матрица. В настройках можно выбрать между двумя степенями сжатия для роликов.

Дневная съемка 70mai Dash Cam M500

Ночная съемка 70mai Dash Cam M500

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzor70mai Dash Cam M500 – видеорегистратор с дистанционным управлением, интегрированной памятью, компактным исполнением, быстрым съемом и установкой, видеосъемкой в высоком разрешении. Из особенностей подача питания через разъем USB-C, поддержка ADAS, навигационный модуль.
70mai Dash Cam M500 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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